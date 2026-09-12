iPhone 18新機上市掀換機潮 七大銀行刷卡回饋一次看

蘋果（Apple）新一代iPhone 18系列正式亮相，各大銀行同步祭出信用卡購機回饋，涵蓋電商平台、Apple官方直營與電信通路。綜合國泰世華、台北富邦、永豐、台新、中國信託及玉山與聯邦銀行等七大銀行優惠，回饋形式涵蓋刷卡金、多元點數折抵及分期滿額禮，助攻果粉依通路與付款方式精打細算。

國泰世華銀行於9月11日至17日推出新機專屬方案，卡友持CUBE卡於PChome 24h購物單筆刷滿6萬元並完成登錄，可享4,000點小樹點（信用卡）與2,000 P幣，總價值最高達6,000元；若採一次付清並切換「玩數位」權益，最高回饋更達7,980元（相當於13.3%）。在momo購物網及蝦皮購物刷CUBE卡，最高回饋分別達11.6%與13.3%；酷澎則提供滿額現折加小樹點回饋，總價值最高5,000元。偏好官方通路的果粉，於Apple直營店或官網分期刷卡滿額並登錄，最高可享4,000元刷卡金。

台北富邦銀行主打momo聯名卡，9月11日至30日iPhone預購期間，單筆分期滿6萬元並完成登錄加碼送1,200元刷卡金，加計全站滿額與各項優惠後，新卡友分期最高可獲9,300元回饋。若於Apple Store、Studio A，或中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）等指定通路購買新機，單筆分期6期以上滿8萬元且完成登錄，最高享3,000元刷卡金。

永豐銀行鎖定指定3C與電信門市，9月9日至10月31日購買iPhone 18 Pro系列新機及周邊，單筆分期滿4.5萬元並完成登錄，可加碼獲得1,200元刷卡金，且可與9月全月滿額送活動重複回饋。

台新銀行聚焦Richart Mart商城，9月10日至10月31日持台新卡或台新Pay刷指定Apple官方直送商品且單筆訂單滿2.5萬元，透過點數折抵並領取專屬優惠券，最高享100%點數返還，每人上限1,800點台新Point；Richart Mart新戶首購官方直送商品任一品項，領券再贈100點台新Point（信用卡）。

中國信託銀行於9月11日至30日推出限時回饋，卡友在蝦皮、momo、PChome及酷澎等指定電商消費，單筆分期滿5萬元並完成限量登錄，即贈2,800元刷卡金。

玉山銀行則主推Unicard，於Apple Store直營門市或線上商城消費，一次付清最高享4.5%玉山e point回饋，分期付款最高則享3.5%回饋。在momo購買新機單筆分期滿4萬或6萬元，完成登錄可獲2,000點或4,000點加碼；若加計新申辦、指定方案分期與各項活動，合併玉山e point及momo幣後，總回饋價值最高達9,400點回饋。

聯邦銀行（2838）推出Apple購機優惠，持聯邦信用卡於Apple直營店或官網一次付清並登錄，單筆滿額最高享1,700元刷卡金，分期最高享9期0利率、12期0.88%；於三大電信、STUDIO A等指定通路購機，分期最高享12期0利率，滿額登錄再贈最高1,600元刷卡金。此外，至聯邦Apple專屬網站輸入代碼「UBOT」享2%折抵無上限，另贈最高千元抵用券。