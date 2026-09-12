台股8月史上最強行情 凱基壽獲利回溫、三商壽虧損收斂
台股8月大漲3,009點寫下史上最強8月行情，大型壽險獲利跟著回溫，11日公布自結的凱基人壽8月稅後純益22.49億元，月增87.2%、年增44.1%，積極操作投資並實現資本利得，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘貢獻達51.62億元。三商人壽單月稅後淨損3.48億元，虧損亦較上月減輕。另受惠於台股行情，投資型保單銷售均旺。
受惠於台股行情回溫，凱基壽8月稅後純益22.49億元，累計前八月稅後純益達126.53億元，年增95.9%。凱基壽積極操作投資，掌握市場契機，並適時實現資本利得，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘的貢獻達51.62億元，累計獲利加計FVOCI股票處分利益497.17，對保留盈餘影響數達623.7億元。
三商壽8月稅後淨損3.48億元，雖然已連二月虧損，不過受惠上半年獲利打下良好基礎，前八月累計稅後純益仍達41.12億元，每股稅後純益（EPS）0.70元。至於8月營收主要反應投資型保單銷售的影響。
壽險業務方面，凱基壽8月新契約保費(FYP)收入161億元，較去年同期成長201%，續創近五年單月新高，累計FYP收入913億元，年成長94%；其中，受惠於市場行情維持熱絡，投資型保單買氣持續增加，8月投資型FYP收入87億元，年成長602%，累計FYP收入478億元，年成長473%；傳統型保單銷售亦表現亮眼，以外幣保單及分紅保單為主要成長動能，8月傳統型外幣保費年成長69%，累計傳統型外幣保費年成長53%。
三商壽8月FYP 44.18億元、年增88.13%，前八月累計383.96億元、年增62.56%；其中8月投資型FYP 41.15億元、年增108.7%。8月新契約保費維持成長動能，主要原因在於投資型保險大幅成長，保費較去年同期增加逾100 %，推估受惠於台股行情，帶動投資型商品需求升溫。
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