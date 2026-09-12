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台幣下周貶值壓力大

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國8月消費者物價（CPI）月增0.4%，升高市場對Fed下周可能升息預期。國內匯銀展望下周匯市，美元可望獲支撐，新台幣面臨較大貶值壓力，預估下周可能在31.6至32元附近震盪。

外資昨（11）日再度大舉提款台股，資金匯出推升美元需求，新台幣盤中一度重貶1.5角，終場收在31.638元，貶值9分，連續第二個交易日走貶。昨日外匯市場成交量同步放大至37.92億美元，周線連續第二周收黑。

匯銀估計，外資昨天匯出約20億美元，顯示國際資金在美國通膨數據公布前，明顯降低台股持股部位。

從昨日盤勢看，市場提前反映CPI公布前的緊張氣氛，外資擴大賣超台股並同步匯出美元，使新台幣面臨明顯貶值壓力。不過，匯銀觀察，中央銀行昨天自早盤開始即積極進場調節，搭配出口商拋匯力量，使新台幣雖一度重貶，但盤中波動仍受到明顯控制，並未出現單方向失控貶值走勢。

匯銀分析，央行在重大經濟數據公布前進場調節，目的是避免匯率短時間出現過度、單向劇烈波動，因此央行傾向先穩住匯率，等待美國CPI揭曉後再由市場重新定價。

台幣 外匯市場 匯銀

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