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穩定幣企業跨境付款需求發展中

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

VASP業者觀察，台商跨境交易中較常面臨海外客戶付款後的資金收回，穩定幣若要進一步擴大應用，現階段較容易從跨境收款建立使用情境。目前多數企業對穩定幣的需求，多發生在收到海外USDT、USDC等穩定幣後，需轉換為美元或新台幣並匯入銀行帳戶。

相較之下，企業主動以穩定幣支付海外供應商、服務商或其他交易對手的需求，仍在發展中。以MaiCoin集團與銀行的企業穩定幣結算服務為例，企業收到穩定幣後，可依設定進行美元或新台幣兌換，再由銀行端完成法幣清算；若企業有跨境付款需求，技術上也已可支援相關服務，不過收款需求仍占多數。幣託表示，企業付款是否能形成足以支撐服務擴大的實際需求，成為下一階段業者觀察重點。

台幣 新台幣 跨境交易

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