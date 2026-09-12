穩定幣企業跨境付款需求發展中

台股8月大漲3,009點寫下史上最強8月行情，大型壽險獲利跟著回溫，11日公布自結的凱基人壽8月稅後純益22.49億元，月增87.2%、年增44.1%，積極操作投資並實現資本利得，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘貢獻達51.62億元。三商人壽單月稅後淨損3.48億元，虧損亦較上月減輕。另受惠於台股行情，投資型保單銷售均旺。

2026-09-12 00:22