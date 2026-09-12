王道銀推穩定幣跨境收款 攜手幣託集團啟動先導計畫

王道銀行（2897）與幣託集團昨（11）日宣布啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，將穩定幣收款流程整合至企業網路銀行，讓企業可透過既有網銀操作穩定幣收款。無獨有偶，MaiCoin集團日前也宣布與中國信託銀行建立企業穩定幣結算服務合作。

穩定幣近來成為不少台商跨境貿易支付工具，先前企業多是到交易所開戶，不但要自行解決穩定幣交換、法幣入帳、跨平台管理等問題，還得面對會計與財務對帳等繁瑣流程。兩家虛擬資產服務提供商（VASP）看準需求，與銀行推出穩定幣跨境金流服務。

以王道銀行與幣託的服務為例，企業須同時具備王道銀行企業帳戶及幣託法人帳戶，經相關審查後，即可透過王道企業網銀建立美元穩定幣收款單，提供海外付款方可以美元穩定幣USDT或USDC支付貨款。幣託收到穩定幣後，會進行鏈上交易及金流審查，通過審查後再於平台將穩定幣兌換為美元，並匯入企業在王道銀行的美元帳戶。

據指出，企業從收到穩定幣至完成法幣兌換、並匯回銀行的外幣帳戶，最快可於一天內完成，但實務上仍須配合交易所的審查流程與銀行的營業和作業時間。

此次先導計畫初期篩選十家企業，設有交易額度，每家企業單筆交易金額以新台幣50萬元等值為限，單日交易總額上限為新台幣500萬元，單月上限則為新台幣1億5,000萬元。據了解，王道銀行與幣託將於9月15日起進行風險測試及實際流程驗證，幣託將同步優化系統自動化與人工審核機制，初步預計先測試，再依運作結果公告服務上線時間，開放所有企業申請。

幣託集團除了與王道銀行合作之外，另有三家金融機構同樣參與此次先導計畫，不過目前並未公開參與銀行名稱。除此之外，仍有其他銀行陸續洽談合作。