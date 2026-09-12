聽新聞
0:00 / 0:00

王道銀推穩定幣跨境收款 攜手幣託集團啟動先導計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

王道銀行（2897）與幣託集團昨（11）日宣布啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，將穩定幣收款流程整合至企業網路銀行，讓企業可透過既有網銀操作穩定幣收款。無獨有偶，MaiCoin集團日前也宣布與中國信託銀行建立企業穩定幣結算服務合作。

穩定幣近來成為不少台商跨境貿易支付工具，先前企業多是到交易所開戶，不但要自行解決穩定幣交換、法幣入帳、跨平台管理等問題，還得面對會計與財務對帳等繁瑣流程。兩家虛擬資產服務提供商（VASP）看準需求，與銀行推出穩定幣跨境金流服務。

以王道銀行與幣託的服務為例，企業須同時具備王道銀行企業帳戶及幣託法人帳戶，經相關審查後，即可透過王道企業網銀建立美元穩定幣收款單，提供海外付款方可以美元穩定幣USDT或USDC支付貨款。幣託收到穩定幣後，會進行鏈上交易及金流審查，通過審查後再於平台將穩定幣兌換為美元，並匯入企業在王道銀行的美元帳戶。

據指出，企業從收到穩定幣至完成法幣兌換、並匯回銀行的外幣帳戶，最快可於一天內完成，但實務上仍須配合交易所的審查流程與銀行的營業和作業時間。

此次先導計畫初期篩選十家企業，設有交易額度，每家企業單筆交易金額以新台幣50萬元等值為限，單日交易總額上限為新台幣500萬元，單月上限則為新台幣1億5,000萬元。據了解，王道銀行與幣託將於9月15日起進行風險測試及實際流程驗證，幣託將同步優化系統自動化與人工審核機制，初步預計先測試，再依運作結果公告服務上線時間，開放所有企業申請。

幣託集團除了與王道銀行合作之外，另有三家金融機構同樣參與此次先導計畫，不過目前並未公開參與銀行名稱。除此之外，仍有其他銀行陸續洽談合作。

穩定幣 王道銀行 網銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王道銀行攜手幣託推出「企業穩定幣跨境收款服務」 首家整合至企網銀

幣託與王道銀行啟動全台首例「企業級穩定幣結算先導計畫」

玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

企業用虛擬資產收付款注意 KPMG拆解財稅眉角

相關新聞

外資先跑砍台股 匯出20億美元

外資昨日再度大舉提款台股，單日賣超金額逼近九百億元，同時資金匯出推升美元需求，新台幣盤中一度重貶一點五角，終場收在卅一點六三八元，貶值九分，連續第二個交易日走貶；昨日外匯市場成交量同步放大至卅七點九二億美元，周線也連續第二周收黑。

台幣下周貶值壓力大

美國8月消費者物價（CPI）月增0.4%，升高市場對Fed下周可能升息預期。國內匯銀展望下周匯市，美元可望獲支撐，新台幣面臨較大貶值壓力，預估下周可能在31.6至32元附近震盪。

王道銀推穩定幣跨境收款 攜手幣託集團啟動先導計畫

王道銀行與幣託集團昨（11）日宣布啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，將穩定幣收款流程整合至企業網路銀行，讓企業可透過既有網銀操作穩定幣收款。無獨有偶，MaiCoin集團日前也宣布與中國信託銀行建立企業穩定幣結算服務合作。

穩定幣企業跨境付款需求發展中

VASP業者觀察，台商跨境交易中較常面臨海外客戶付款後的資金收回，穩定幣若要進一步擴大應用，現階段較容易從跨境收款建立使用情境。目前多數企業對穩定幣的需求，多發生在收到海外USDT、USDC等穩定幣後，需轉換為美元或新台幣並匯入銀行帳戶。

台股8月史上最強行情 凱基壽獲利回溫、三商壽虧損收斂

台股8月大漲3,009點寫下史上最強8月行情，大型壽險獲利跟著回溫，11日公布自結的凱基人壽8月稅後純益22.49億元，月增87.2%、年增44.1%，積極操作投資並實現資本利得，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘貢獻達51.62億元。三商人壽單月稅後淨損3.48億元，虧損亦較上月減輕。另受惠於台股行情，投資型保單銷售均旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。