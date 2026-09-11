快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

憂慮通膨外資撤退 新台幣盤中貶1.5角收31.638元

中央社／ 台北11日電
新台幣兌美元盤中一度重貶1.5角，而後貶幅收斂，終場收在31.638元，貶值9分，匯價連2貶，週線連2黑。聯合報系資料照
新台幣兌美元盤中一度重貶1.5角，而後貶幅收斂，終場收在31.638元，貶值9分，匯價連2貶，週線連2黑。聯合報系資料照

美伊局勢緊繃，國際油價飆破每桶100美元，通膨疑慮升溫，加上美國通膨數據即將公布，外資今天大舉撤退，股匯同步下殺，新台幣兌美元盤中一度重貶1.5角，而後貶幅收斂，終場收在31.638元，貶值9分，匯價連2貶，週線連2黑。

美伊戰爭持續阻礙全球原油供應，國際油價攀升，加劇各界對通膨的擔憂，市場瀰漫不安情緒，美股下跌，亞股也普遍收黑。台股今天盤中跌近千點，一度失守46000點關卡，加權指數終場收在46184.85點，跌755.64點，力守月線46025點之上。

由於美國今晚公布的消費者物價指數（CPI），將成為美國聯準會下週利率決策會議前的關鍵指標，投資人屏息以待，市場觀望氛圍濃厚，外資先行將資金撤出回防，今天續砍892.7億元，短短2日提款台股逾1200億元，形成沉重貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.58元開盤後一路走低，迅速貶破31.6元，貶幅仍持續擴大，盤中最低觸及31.698元、重貶1.5角，不過出口商於31.650元上方積極進場，央行也略作調節，貶幅壓至1角以內，終場收在31.638元。因外資大舉匯出，台北及元太外匯市場總成交金額爆出37.92億美元的大量。

由於中東局勢緊繃，風險趨避情緒升溫，外資操作保守之下，股匯陷入震盪，新台幣匯率本週累計貶值0.8分或0.03%，週線連2黑。

外匯交易員指出，美伊戰火交鋒，國際油價應聲上漲，加上美國8月生產者物價指數（PPI）提高升息預期，市場風向轉變，隨著外資匯出，新台幣回貶也相當快速。

外匯交易員表示，今晚公布的美國CPI十分關鍵，如果強化市場對聯準會的升息押注，新台幣升勢可能暫時告一段落，轉為於31.5元至31.9元區間盤整。

新台幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

台股價跌量縮 外資落跑

外資下重手！三大法人賣超近1,124億元 台股下挫755點周線翻黑

國際油價受美伊戰爭影響走高 費半收跌台股觀望

相關新聞

金庫憲兵出包！601連爆集體簽賭 央行強調黃金安全無虞

駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議，由於文園庫存放央行黃金，引發外界關切庫區維安是否受到影響。央行今（11）日緊急說明，相關事件早在8月中旬即由憲兵內部查核發現，現有庫儲黃金「安全無虞」。

幣託與王道銀行啟動全台首例「企業級穩定幣結算先導計畫」

穩定幣逐步被納入全球主流金融體系，台灣也迎來穩定幣與銀行體系接軌的新階段。台灣虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）宣布，正式啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，王道銀行（2897）選定幣託建置機構級穩定幣結算服務，率先實作虛擬資產服務商（VASP）與銀行協作的模式，涵蓋企業收款、交易驗證、穩定幣與法幣交換及結算等流程，並將進一步導入企業實際應用，搶先布局企業穩定幣跨境金融服務。

王道銀行攜手幣託推出「企業穩定幣跨境收款服務」 首家整合至企網銀

王道銀行（2897）（O-Bank）積極拓展金融創新應用場景，今宣布將攜手國內虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup），自2026年9月15日起推出「企業穩定幣跨境收款服務」先導計畫，將是國內第一家將穩定幣跨境收款整合至企網銀平台的銀行，期能協助解決企業在跨境貿易過程中的穩定幣收款需求。

新台幣午盤重貶1.17角　暫收31.665元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.665元，重貶1.17角，成交金額11.93億美元

玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

迎iPhone換機潮！聯邦銀行推購機攻略 最高回饋1,700元

下半年各大科技品牌重頭戲登場，消費市場再掀一波旗艦新機換機熱潮！為貼近消費者需求並減輕購機負擔，聯邦銀行推出一系列信用卡購機優惠專案。自今年9月1日起，凡持聯邦銀行信用卡於Apple 直營店／官網、各大指定電信與經銷通路，或透過聯邦Apple Rewards Store專屬網站消費，即可享有分期0利率、刷卡金回饋、指定代碼2%折抵無上限及各類禮券加碼等多重好康，為果粉與科技迷打造最強省錢戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。