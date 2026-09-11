憂慮通膨外資撤退 新台幣盤中貶1.5角收31.638元

美伊局勢緊繃，國際油價飆破每桶100美元，通膨疑慮升溫，加上美國通膨數據即將公布，外資今天大舉撤退，股匯同步下殺，新台幣兌美元盤中一度重貶1.5角，而後貶幅收斂，終場收在31.638元，貶值9分，匯價連2貶，週線連2黑。

美伊戰爭持續阻礙全球原油供應，國際油價攀升，加劇各界對通膨的擔憂，市場瀰漫不安情緒，美股下跌，亞股也普遍收黑。台股今天盤中跌近千點，一度失守46000點關卡，加權指數終場收在46184.85點，跌755.64點，力守月線46025點之上。

由於美國今晚公布的消費者物價指數（CPI），將成為美國聯準會下週利率決策會議前的關鍵指標，投資人屏息以待，市場觀望氛圍濃厚，外資先行將資金撤出回防，今天續砍892.7億元，短短2日提款台股逾1200億元，形成沉重貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.58元開盤後一路走低，迅速貶破31.6元，貶幅仍持續擴大，盤中最低觸及31.698元、重貶1.5角，不過出口商於31.650元上方積極進場，央行也略作調節，貶幅壓至1角以內，終場收在31.638元。因外資大舉匯出，台北及元太外匯市場總成交金額爆出37.92億美元的大量。

由於中東局勢緊繃，風險趨避情緒升溫，外資操作保守之下，股匯陷入震盪，新台幣匯率本週累計貶值0.8分或0.03%，週線連2黑。

外匯交易員指出，美伊戰火交鋒，國際油價應聲上漲，加上美國8月生產者物價指數（PPI）提高升息預期，市場風向轉變，隨著外資匯出，新台幣回貶也相當快速。

外匯交易員表示，今晚公布的美國CPI十分關鍵，如果強化市場對聯準會的升息押注，新台幣升勢可能暫時告一段落，轉為於31.5元至31.9元區間盤整。