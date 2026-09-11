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瞄準都更商機！土銀偕永豐主辦鉅陞與長耀建築82億聯貸 銀行團超額認貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行統籌主辦鉅陞國際等3間公司82億元聯貸案，由土地銀行總經理張志堅(左)、鉅陞國際董事長褚學忠(中)、長耀國際董事長謝建國(右)共同完成簽約儀式。圖／土地銀行提供
土地銀行統籌主辦鉅陞國際等3間公司82億元聯貸案，由土地銀行總經理張志堅(左)、鉅陞國際董事長褚學忠(中)、長耀國際董事長謝建國(右)共同完成簽約儀式。圖／土地銀行提供

瞄準都更商機，土地銀行與永豐銀行擔任共同統籌主辦行，偕同鉅陞集團及長耀建築集團共同辦理「桃園市桃園區會稽段都市更新事業計畫案5年期新台幣82億元聯貸案」，並於9月10日順利完成簽約，最終超額認貸比率達124.5%，展現銀行團對該案肯定；土地銀行指出，本次聯貸案經遠東銀行、農業金庫及台灣中小企銀等銀行團成員共同參與，其資金用途為支應鉅陞集團攜手長耀建築集團共同推動之都更開發案興建成本及相關費用。

「桃園市桃園區會稽段都市更新案」基地位於桃園區大有路與大興路口，面積約2,175坪，該地點舊址為桃園晶悅國際酒店，周邊機能完整，隨桃園捷運、藝文特區蓬勃發展，核心市區土地已相當稀缺，因此該案也被視為「舊市區大型開發案」，預計將重建為地下6層、地上26層住宅大樓，有望帶動大有商圈發展及新興商機。

土地銀行表示，秉持「誠信、熱忱、專業、永續」核心理念協助產業深耕台灣，以政策性銀行角色積極辦理「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，透過專責單位定期彙整及追蹤各縣市政府都發局或都市更新推動中心、專責機構並設置「都更管理行」制度，持續鞏固不動產金融領導地位。

同時，土地銀行也將ESG及永續發展理念融入授信政策，若都更危老案件符合「建築綠色融資」或「綠建築房貸」等方案另提供利率或手續費優惠，藉此落實建築物節能節水等環保綠能概念，更同步提升國人居住生活品質，達成永續環境理念。

永豐 土銀

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