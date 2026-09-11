快訊

跨過50歲家族魔咒！蔣友柏生日求婚助理成功 昔嗆舊愛關穎「全是大便」

北市中正區1女腹部中彈血濺家門…疑丈夫埋伏下毒手 鄰居曝相處內幕

亞運／中華男籃爆後勤爭議！籃協聲明遭選手狠打臉 運動部出面了

聽新聞
0:00 / 0:00

金庫憲兵出包！601連爆集體簽賭 央行強調黃金安全無虞

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議。央行緊急說明，現有庫儲黃金「安全無虞」。聯合報系資料照
駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議。央行緊急說明，現有庫儲黃金「安全無虞」。聯合報系資料照

駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議，由於文園庫存放央行黃金，引發外界關切庫區維安是否受到影響。央行今（11）日緊急說明，相關事件早在8月中旬即由憲兵內部查核發現，現有庫儲黃金「安全無虞」。

央行表示，憲兵第205指揮部601連今年8月中旬進行內部查核時發現相關事證，隨即上報205指揮部並採取相關處置；央行也同步掌握訊息，並提高駐文園庫人員層級，持續與憲兵第205指揮部保持密切聯繫。

針對外界擔憂黃金安全，央行強調，文園庫區設有多重門禁管制、即時影像監視及警報連動等層層安全監控機制，相關稽核單位每年也會不定期辦理安全查核，因此這次憲兵人員涉賭事件並未影響庫區安全，現有庫儲黃金均安全無虞。

黃金 憲兵 央行 簽賭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憲兵601連爆線上簽賭 央行：文園金庫黃金安全無虞

央行金庫憲兵連傳多名官兵涉賭 憲指部：主動發掘移送法辦

央行金庫憲兵爆線上博弈 憲指部：調離現職移送法辦

GOLD意思！ 兆豐投信全台首發美國黃金礦業ETF10月6日起搶先募集

相關新聞

金庫憲兵出包！601連爆集體簽賭 央行強調黃金安全無虞

駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議，由於文園庫存放央行黃金，引發外界關切庫區維安是否受到影響。央行今（11）日緊急說明，相關事件早在8月中旬即由憲兵內部查核發現，現有庫儲黃金「安全無虞」。

幣託與王道銀行啟動全台首例「企業級穩定幣結算先導計畫」

穩定幣逐步被納入全球主流金融體系，台灣也迎來穩定幣與銀行體系接軌的新階段。台灣虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）宣布，正式啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，王道銀行（2897）選定幣託建置機構級穩定幣結算服務，率先實作虛擬資產服務商（VASP）與銀行協作的模式，涵蓋企業收款、交易驗證、穩定幣與法幣交換及結算等流程，並將進一步導入企業實際應用，搶先布局企業穩定幣跨境金融服務。

王道銀行攜手幣託推出「企業穩定幣跨境收款服務」 首家整合至企網銀

王道銀行（2897）（O-Bank）積極拓展金融創新應用場景，今宣布將攜手國內虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup），自2026年9月15日起推出「企業穩定幣跨境收款服務」先導計畫，將是國內第一家將穩定幣跨境收款整合至企網銀平台的銀行，期能協助解決企業在跨境貿易過程中的穩定幣收款需求。

新台幣午盤重貶1.17角　暫收31.665元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.665元，重貶1.17角，成交金額11.93億美元

玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

迎iPhone換機潮！聯邦銀行推購機攻略 最高回饋1,700元

下半年各大科技品牌重頭戲登場，消費市場再掀一波旗艦新機換機熱潮！為貼近消費者需求並減輕購機負擔，聯邦銀行推出一系列信用卡購機優惠專案。自今年9月1日起，凡持聯邦銀行信用卡於Apple 直營店／官網、各大指定電信與經銷通路，或透過聯邦Apple Rewards Store專屬網站消費，即可享有分期0利率、刷卡金回饋、指定代碼2%折抵無上限及各類禮券加碼等多重好康，為果粉與科技迷打造最強省錢戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。