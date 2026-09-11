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金庫憲兵出包！601連爆集體簽賭 央行強調黃金安全無虞
駐守中央銀行文園庫的憲兵第205指揮部601連爆出集體簽賭爭議，由於文園庫存放央行黃金，引發外界關切庫區維安是否受到影響。央行今（11）日緊急說明，相關事件早在8月中旬即由憲兵內部查核發現，現有庫儲黃金「安全無虞」。
央行表示，憲兵第205指揮部601連今年8月中旬進行內部查核時發現相關事證，隨即上報205指揮部並採取相關處置；央行也同步掌握訊息，並提高駐文園庫人員層級，持續與憲兵第205指揮部保持密切聯繫。
針對外界擔憂黃金安全，央行強調，文園庫區設有多重門禁管制、即時影像監視及警報連動等層層安全監控機制，相關稽核單位每年也會不定期辦理安全查核，因此這次憲兵人員涉賭事件並未影響庫區安全，現有庫儲黃金均安全無虞。
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