憲兵601連爆線上簽賭 央行：文園金庫黃金安全無虞

針對媒體報導戍守中央銀行文園金庫的憲兵第205指揮部601連，近日爆發集體線上簽賭重大軍紀事件，央行今表示，憲兵第205指揮部601連已於今年8月中旬內部查核時發現相關事證，隨即向205指揮部回報並採取相關處置；央行也同步掌握訊息，並提高駐守文園庫區人員的層級，與憲兵第205指揮部保持密切聯繫。

據了解，601連長期負責中央銀行文園金庫的警衛任務，因駐地涉及央行黃金庫儲安全，因此安全維護格外受到外界關注。此次事件主要涉及部分官兵利用營區內使用手機的機會，透過線上遊戲等方式進行賭博，甚至傳出有人因此衍生債務問題。國防部憲兵指揮部證實，已將涉案人員調離現職，並依「刑懲併行」原則，移送新北地方檢察署偵辦。

央行強調，文園庫區設有層層安全監控機制，包括多重門禁管制、即時影像監視及警報連動等科技監控系統；央行相關稽核單位每年亦不定期辦理文園庫區安全查核，現有庫儲黃金安全無虞。