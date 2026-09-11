新安東京海上對標金管會AI轉型政策 實踐保險新價值

金管會揭示保險監理三大方向，首重「推動AI科技轉型並落實AI指引與資料治理」。新安東京海上產險率先於2018年開始布局AI賦能於保險服務，更深化AI數位技術於核保理賠的資料驗證、風險評估及客戶服務等應用，在提升營運效率與優化客戶體驗的同時，亦兼顧資訊安全、個人資料保護及風險管理，為保險服務智慧化樹立標竿。

新安東京海上產險秉持「負責任地創新」精神，將AI治理架構完整融入保險服務生命周期，並建構國際級標準為資訊治理基石，自2017年起導入「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」並取得雙驗證有效續評。在此穩固基礎上，展現在導入語音轉文字(Speech To Text，STT)系統，且嚴格遵循權限控管、個人資料隱碼、存取紀錄留存等管理機制，確保每一次智慧化升級均在穩健合規的數據治理框架下實踐，具體呼應金管會對金融業AI應用的監理期待。

另在核保作業具體應用上，如汽車險承保勘車作業運用AI技術輔助進行車輛辨識、藉由數位核保模型及影像辨識系統核保機制進行資料檢核、異常案件辨識及風險分析，提升整體核保品質及效率。此外，住宅火險核保系統亦減少人工填寫、補件及查核作業時間，原本一核保案件需花費45分鐘大幅縮短至5分鐘，投保流程更加便捷友善。

新安東京海上進一步以AI賦能擴展至企業風險管理服務，前後舉辦兩場「企業風險管理研討會」，邀請AI領域的顧問及專家分享，協助企業客戶在面對人工智慧技術迅速發展時，如何重塑風險管理模式及掌握最新風險趨勢以強化營運韌性，助力客戶從「事後補償」走向「事前預防」。未來，新安東京海上將不斷前行，持續導入AI Agent查勘平台、AI風險提醒等風險評估機制，透過智慧化損害防阻服務協助企業因應新興風險與氣候變遷挑戰，具體實踐保險業風險管理者的核心價值。