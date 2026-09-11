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幣託與王道銀行啟動全台首例「企業級穩定幣結算先導計畫」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
幣託與王道銀行啟動全台首例企業級穩定幣結算先導計畫。幣託／提供
幣託與王道銀行啟動全台首例企業級穩定幣結算先導計畫。幣託／提供

穩定幣逐步被納入全球主流金融體系，台灣也迎來穩定幣與銀行體系接軌的新階段。台灣虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）宣布，正式啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，王道銀行（2897）選定幣託建置機構級穩定幣結算服務，率先實作虛擬資產服務商（VASP）與銀行協作的模式，涵蓋企業收款、交易驗證、穩定幣與法幣交換及結算等流程，並將進一步導入企業實際應用，搶先布局企業穩定幣跨境金融服務。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，穩定幣的金融價值在於，成為連結虛擬資產與既有金融體系的橋梁。台灣是全球重要的貿易與供應鏈樞紐，企業對跨境金流有剛性需求。從幣託與企業實務交流的觀察來看，企業在探索穩定幣應用時，非常重視交易透明、風險控管與合規要求。因此，幣託希望透過與金融機構的合作，將虛擬資產服務串接銀行既有金融基礎設施，這次率先與王道銀行展開先導計畫，將穩定幣從鏈上應用推進至企業金融場景。

此次先導計畫的核心，是透過 VASP 與金融機構的技術串接與服務整合，將穩定幣收付從概念研究推進至實作驗證。對企業而言，導入穩定幣等新型支付工具，必須兼顧合規、內控、資安與會計管理，並與既有金融作業流程順利銜接。透過 Bito.ONE，企業無須自行建置區塊鏈系統、管理錢包或私鑰，只要透過熟悉的企業網路銀行入口，即可進行穩定幣（USDT、USDC）收付，在不大幅改變既有作業流程的情況下，以最低的學習與管理成本接軌穩定幣應用，實現無痛導入。

王道銀行策略發展處處長、副總經理蕭至佑表示，王道銀行持續關注企業客戶在跨境交易與資金管理的需求，此次與幣託合作推出「企業穩定幣跨境收款服務」，讓企業客戶可在銀行合規審查與風險控管的架構下，享有穩定幣跨境收款的效率與便利，輕鬆接軌全球穩定幣收付趨勢。未來，王道銀行將在符合法規與監理環境的情況下，持續推出更多便利、安全的創新金融服務，協助企業客戶開拓全球商機。

「Bito.ONE」是幣託集團為金融機構與企業打造的機構級穩定幣結算方案，整合穩定幣收付、錢包與鏈上交易管理、洗錢防制（AML）及打擊資恐（CFT）機制、鏈上幣流分析、制裁名單篩查、交易監控及法幣結算等功能。透過模組化基礎設施，金融機構可依實際業務需求彈性整合，降低自行開發與維運的複雜度，同時延續既有的客戶管理、帳戶服務、合規審查與風險控制，進一步接軌全球經貿體系。

幣託與王道銀行已正式展開先導計畫的驗證實作階段，後續將依實際運作成果持續完善服務，並探索企業跨境收付款、資金管理及其他金融應用場景。

隨台灣虛擬資產專法三讀通過，幣託於今年推出企業級應用子品牌「Bito.Enterprise」，以開放式服務架構為核心，協助金融機構與企業對接Web3應用場景；其中，「Bito.ONE」聚焦企業級穩定幣結算，並逐步展開與多家金融機構的合作。未來，幣託也將持續整合既有點數換幣、虛擬資產支付閘道等成熟技術與商轉經驗，與更多金融及產業夥伴合作，推動虛擬資產服務融入企業金融場景。

從國際發展來看，全球大型金融機構也逐漸將虛擬資產服務納入既有金融體系。以摩根大通（小摩）集團 JPMorgan 與國際加密貨幣交易所 Coinbase 的合作為例，雙方共同推動銀行帳戶串連虛擬資產錢包、穩定幣應用服務；其他大型金融機構亦持續布局虛擬資產保管、交易與結算，體現機構與VASP正共同建構新一代金融服務模式。

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