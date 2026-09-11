王道銀行攜手幣託推出「企業穩定幣跨境收款服務」 首家整合至企網銀

王道銀行（2897）（O-Bank）積極拓展金融創新應用場景，今宣布將攜手國內虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup），自2026年9月15日起推出「企業穩定幣跨境收款服務」先導計畫，將是國內第一家將穩定幣跨境收款整合至企網銀平台的銀行，期能協助解決企業在跨境貿易過程中的穩定幣收款需求。

隨著全球數位經濟及區塊鏈應用快速發展，以穩定幣作為跨境貿易支付工具的需求亦逐步成長。然而，企業為應付此需求，僅能自行至交易所開戶，不但須自行解決穩定幣交換、法幣入帳、跨平台管理等問題，同時還須解決會計與財務對帳等較為繁瑣的流程，對企業極為不便。

為解決企業客戶跨境收款的痛點，2026年9月15日起，王道銀行將推出「企業穩定幣跨境收款服務」，企業只要在王道銀行開立企業帳戶並啟用企網銀系統，同時在幣託交易所完成開戶申請與審查，即可申請此服務。服務開通後，企業客戶即可透過王道企網銀自行建立美元穩定幣收款單，供海外付款對象以美元穩定幣支付跨境貨物貿易款項；在幣託交易所收到穩定幣後，最快一天之內便可交換為美元法幣並匯入客戶王道美元帳戶。在服務首波推出期間，將以每家企業單筆交易金額等值新台幣50萬元以內、單日交易總額等值新台幣500萬元內、單月交易總額等值新台幣1億5,000萬元內作為先導計畫的運行限額。

王道銀行將穩定幣收款流程整合至王道企網銀系統，方便企業客戶輕鬆發起美元穩定幣收款單，並依需求設定付款方、付款金額、穩定幣幣別與區塊鏈網路。此外，企業還可直接在王道企網銀進行一站式交易查詢與對帳，大幅降低跨平台操作及帳戶管理負擔。同時，此收款方式整合了銀行端的瞭解客戶(KYC)與防制洗錢機制，並結合交易所的鏈上交易監控等，除了確保交易安全外，亦能大幅提高企業的收款效率。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示：「穩定幣的金融價值在於成為連結虛擬資產與既有金融體系的橋梁。台灣是全球重要的貿易與供應鏈樞紐，企業對跨境金流有剛性需求。從幣託與企業實務交流的觀察來看，企業在探索穩定幣應用時，非常重視交易透明、風險控管與合規要求。因此，幣託希望透過與王道銀行的合作，將虛擬資產服務串接銀行既有金融基礎設施，將穩定幣從鏈上應用推進至企業金融場景。」

王道銀行策略發展處處長、副總經理蕭至佑表示：「王道銀行持續關注企業客戶在跨境交易與資金管理的需求，此次與幣託合作推出『企業穩定幣跨境收款服務』，讓企業客戶可在銀行合規審查與風險控管的架構下，享有穩定幣跨境收款的效率與便利，輕鬆接軌全球穩定幣收付趨勢。未來，王道銀行將在符合法規與監理環境的情況下，持續推出更多便利、安全的創新金融服務，協助企業客戶開拓全球商機。」