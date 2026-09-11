快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山銀行冠名贊助 指揮大師提勒曼與柏林國家歌劇院管絃樂團來台演出

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山長期支持優質藝文活動，冠名贊助《指揮大師提勒曼與柏林國家歌劇院管弦樂團》來台演出，由當代德國樂壇極具影響力的指揮大師克里斯蒂安．提勒曼（Christian Thielemann）率領擁有超過450年歷史、首度訪台的柏林國家歌劇院管弦樂團（Staatskapelle Berlin），11月21日至24日在台北國家音樂廳舉辦三場，玉山信用卡卡友享有專屬購票優惠。

提勒曼曾執掌德勒斯登國家管弦樂團，並兩度指揮維也納愛樂新年音樂會，長年活躍於拜魯特音樂節、薩爾茲堡音樂節及歐洲重要歌劇院與交響樂團舞台，《紐約時報》、《衛報》及《BBC Music Magazine》皆曾盛讚提勒曼為當代德奧音樂權威代表人物，深厚的德奧音樂底蘊與嚴謹細膩的詮釋風格廣受樂壇推崇。自2024及2025樂季起，提勒曼便接任柏林國家歌劇院音樂總監，更被視為德奧指揮傳統的重要傳承者。

柏林國家歌劇院管弦樂團長期以深厚的德奧音樂傳統、溫潤厚實的音色及精緻細膩的演奏風格聞名國際。本次提勒曼將率領樂團攜手鋼琴大師魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder），帶來莫札特《C大調第二十一號鋼琴協奏曲》及布魯克納《降E大調第四號交響曲「浪漫」》。其中《第二十一號鋼琴協奏曲》為莫札特最廣受喜愛的作品之一，而《第四號交響曲「浪漫」》則是布魯克納唯一親自冠上副標題的交響曲，呈現恢弘壯闊且充滿詩意的音樂世界，充分展現德奧音樂傳統的深厚底蘊與經典風貌。

主辦單位-MNA牛耳藝術將於9月16日中午12點於MNA售票網/App開放全面線上售票，玉山信用卡卡友享有優先購票權益，可於9月11日中午12點至9月14日中午12點優先預購。玉山卡友購票可於演出現場獲贈精美節目冊一本，玉山世界卡/無限卡卡友購票另可獲贈樂團精美禮品一份。誠摯邀請所有熱愛古典音樂的朋友把握難得機會，一同感受當代指揮巨擘與歐洲傳奇名團的古典音樂盛宴。

柏林 玉山 玉山銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

烏克蘭管弦樂團歲末登台 北高演出

開賣票房即轟動！TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》集結國際名家，華格納世紀鉅作9月登臺

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

鄭立彬卸北市國團長 任內歐巡將台灣國樂推向全球

相關新聞

新台幣午盤重貶1.17角　暫收31.665元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.665元，重貶1.17角，成交金額11.93億美元

玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

迎iPhone換機潮！聯邦銀行推購機攻略 最高回饋1,700元

下半年各大科技品牌重頭戲登場，消費市場再掀一波旗艦新機換機熱潮！為貼近消費者需求並減輕購機負擔，聯邦銀行推出一系列信用卡購機優惠專案。自今年9月1日起，凡持聯邦銀行信用卡於Apple 直營店／官網、各大指定電信與經銷通路，或透過聯邦Apple Rewards Store專屬網站消費，即可享有分期0利率、刷卡金回饋、指定代碼2%折抵無上限及各類禮券加碼等多重好康，為果粉與科技迷打造最強省錢戰略。

外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

台北股價今早雙殺！台股盤中跌逾800點，新台幣匯價以31.548開盤，小貶3.2分；隨後在15分鐘內貶破31.6元，最低匯價31.648元，貶值1角。

美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

新台幣開盤貶3.2分　為31.58元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.58元開盤，貶3.2分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。