玉山銀行冠名贊助 指揮大師提勒曼與柏林國家歌劇院管絃樂團來台演出

玉山長期支持優質藝文活動，冠名贊助《指揮大師提勒曼與柏林國家歌劇院管弦樂團》來台演出，由當代德國樂壇極具影響力的指揮大師克里斯蒂安．提勒曼（Christian Thielemann）率領擁有超過450年歷史、首度訪台的柏林國家歌劇院管弦樂團（Staatskapelle Berlin），11月21日至24日在台北國家音樂廳舉辦三場，玉山信用卡卡友享有專屬購票優惠。

提勒曼曾執掌德勒斯登國家管弦樂團，並兩度指揮維也納愛樂新年音樂會，長年活躍於拜魯特音樂節、薩爾茲堡音樂節及歐洲重要歌劇院與交響樂團舞台，《紐約時報》、《衛報》及《BBC Music Magazine》皆曾盛讚提勒曼為當代德奧音樂權威代表人物，深厚的德奧音樂底蘊與嚴謹細膩的詮釋風格廣受樂壇推崇。自2024及2025樂季起，提勒曼便接任柏林國家歌劇院音樂總監，更被視為德奧指揮傳統的重要傳承者。

柏林國家歌劇院管弦樂團長期以深厚的德奧音樂傳統、溫潤厚實的音色及精緻細膩的演奏風格聞名國際。本次提勒曼將率領樂團攜手鋼琴大師魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder），帶來莫札特《C大調第二十一號鋼琴協奏曲》及布魯克納《降E大調第四號交響曲「浪漫」》。其中《第二十一號鋼琴協奏曲》為莫札特最廣受喜愛的作品之一，而《第四號交響曲「浪漫」》則是布魯克納唯一親自冠上副標題的交響曲，呈現恢弘壯闊且充滿詩意的音樂世界，充分展現德奧音樂傳統的深厚底蘊與經典風貌。

主辦單位-MNA牛耳藝術將於9月16日中午12點於MNA售票網/App開放全面線上售票，玉山信用卡卡友享有優先購票權益，可於9月11日中午12點至9月14日中午12點優先預購。玉山卡友購票可於演出現場獲贈精美節目冊一本，玉山世界卡/無限卡卡友購票另可獲贈樂團精美禮品一份。誠摯邀請所有熱愛古典音樂的朋友把握難得機會，一同感受當代指揮巨擘與歐洲傳奇名團的古典音樂盛宴。