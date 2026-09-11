玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

玉山金融無塵室是台灣第一個以「去個資化資料共享」為核心的跨金融機構防詐基礎設施。「無塵」是指去除資料中的個人資訊，讓銀行、電子支付、電信與虛擬資產業者在保護敏感資訊與商業機密的環境中，共同分析可疑金流與異常行為。專案已完成第一階段概念驗證（proof of concept，POC），並擴大至第二階段的跨業合作。

玉山金融無塵室專案負責人、玉山銀行智能金融處資深副總工程師林鉦育，與XREX集團執行長黃耀文，在 XREX集團旗下的Podcast節目《Web3 大西進》中解析這項跨業合作。XREX交易所是專案中唯一參與的虛擬資產服務商（virtual asset service provider，VASP），提供鏈上與平台端資料並參與分析建構，並藉由銀行與電信端的資訊改善自身偵測模型。

林鉦育指出，傳統金融的鏈下資料和區塊鏈金融的鏈上資料各有特性。如何整理不同來源的資訊、建立可共同分析的模型，是銀行與虛擬資產業者須一起解決的問題。

黃耀文表示，XREX 交易所長期分析區塊鏈金流，能從涉及加密貨幣與穩定幣的詐騙、洗錢活動中找出鏈上線索。但若缺少銀行與電信資料，這些線索仍難拼成完整的風險樣貌。

電信業者的加入，則讓研究涵蓋更多線索。林鉦育分享，這次實驗納入裝置型態、位置與操作行為等資料，找出單靠一個產業較難發現的風險特徵，有效降低詐騙與洗錢風險。

黃耀文以資安產業經驗分享，銀行即使掌握有助於偵測威脅的資料，也可能因個資、企業機敏資訊與信任問題，難以向外分享。玉山金融無塵室提供了合作契機，讓他立即決定讓 XREX 交易所投入資源參與。

林鉦育說明，團隊先從金融機構間合作開始，建立加密、去個資化與機密資訊處理機制，並與主管機關、內部法遵及法務單位溝通，檢視對顧客的資料使用承諾，確認參與人員、使用方式與相關規範，再擴大跨業合作。

以XREX交易所為例，雙方先挑選適合使用、能與金融資料欄位整合的鏈下資訊，採用一致的處理方式；鏈上資訊則由XREX交易所處理後，再納入無塵室分析。

黃耀文表示，XREX交易所原本主要掌握鏈上交易、平台操作、使用者裝置與 IP 位址等資訊。參與專案後，團隊更清楚看見缺少銀行與電信資料所造成的判斷盲點。

交叉比對時，若玉山或電信端已示警，XREX交易所卻仍判為低風險，團隊便能人工檢視是否漏掉重要特徵，再調整模型，將其他機構的發現轉為改善自身偵測能力的依據。他也強調，偵測無法百分之百準確，誤判正常使用者也會造成困擾。因此，團隊必須持續提高準確率、降低誤報與漏報，兼顧資金安全及使用體驗。

林鉦育表示，團隊已導入人工智慧，協助尋找可判斷風險的特徵，也就是「風險因子」，並調整模型。AI能持續探索，擴大人工逐一檢視的範圍。

實驗已測試約300至400個因子，但並非每個都有效。團隊希望由AI找出關鍵特徵，再由人員評估、推動實際應用。至於讓AI依模型表現，自動調整因子與模型，仍待後續整合系統。

黃耀文認為，攻擊者使用AI，防禦端也必須善用AI，才能跟上詐騙的變化。林鉦育則提醒，環境與行為改變，模型準確率也會波動，但金融機構保護顧客的承諾不能降低。