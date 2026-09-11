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玉山金融無塵室跨業攜手 VASP 交易所防詐 詐騙預警有望提前15天

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
玉山銀行智能金融處資深副總工程師、玉山金融無塵室專案負責人林鉦育與XREX集團執行長黃耀文，在 Podcast節目《Web3 大西進》中分享，玉山金融無塵室正是在這樣的背景下誕生，透過串聯銀行、電信、電子支付與虛擬資產服務商共同阻詐。XREX集團／提供
玉山銀行智能金融處資深副總工程師、玉山金融無塵室專案負責人林鉦育與XREX集團執行長黃耀文，在 Podcast節目《Web3 大西進》中分享，玉山金融無塵室正是在這樣的背景下誕生，透過串聯銀行、電信、電子支付與虛擬資產服務商共同阻詐。XREX集團／提供

根據內政部警政署「165打詐儀表板」，今年8月詐騙財損近41億元，凸顯在詐騙造成實際財務損失前，爭取介入時間的重要性。玉山金融無塵室正是在這樣的背景下誕生，透過串聯銀行、電信、電子支付與虛擬資產服務商（virtual asset service provider，VASP），共同回溯既有案例並將資料加密去識別化，透過模型與規則進行交叉比對，原本各自孤立的線索便有機會被提前串聯，有望讓詐騙預警提前15天，在財損發生前介入並攔阻。

詐騙集團往往橫跨多個平台，這也代表，詐騙異常訊號可能分散在銀行、電信、虛擬資產服務商（VASP）或其他業者，任何一方都有可能成為最早捕捉到異常的節點。若是各家機構只看得見自己掌握的一段，最早的警訊就可能停在原地，錯過阻詐時機；若能透過跨業資訊共享，搭配機制化的異常偵測與警示，將分散在不同平台的線索串聯起來，就有機會在詐騙資金造成實質財損前，提早發現並介入。

玉山銀行智能金融處資深副總工程師、玉山金融無塵室專案負責人林鉦育與XREX集團執行長黃耀文，在 Podcast節目《Web3 大西進》中分享這項合作。XREX交易所是專案中唯一參與的VASP業者。林鉦育將跨業防詐形容為「好人聯盟」：讓一家機構的警訊，成為其他機構提早阻詐的依據。

林鉦育指出，一家機構發現異常，其他機構未必能及時得知，因而可能錯失後續攔阻的機會。玉山團隊在實驗中串聯資料後發現，有案例先在XREX交易所出現異常，5天後，玉山也出現異常，再過10天，另一家機構同樣出現異常。放在同一條時間軸上，這些風險線索才顯現出彼此的關聯。

這段15天的時間差，來自對既有案例的回溯分析，呈現跨業預警可能爭取的介入空間。若能建立資訊串聯及相應處理機制，最早的警訊就有機會提醒其他機構，在後續可疑交易發生前採取行動。林鉦育表示，這是 XREX 交易所、銀行及其他業者共同完成的實驗成果，顯示沿著金流上、中、下游合作，有機會提早介入。

林鉦育強調：「我們預防的是客戶的財務損失。」他指出，詐騙可能從感情互動、求職接觸或個資外洩開始。金融機構難以阻止所有前期接觸，但仍有機會在財務損失發生前辨識風險、提供協助。例如，用戶接觸可疑資訊，或帳號密碼疑似外洩時，可能面臨遭誘導操作、帳戶被他人登入等風險。若能提早掌握訊號，銀行就有機會主動關懷，協助用戶察覺風險。

發現風險後，如何讓用戶願意停下來也很重要。林鉦育分享，直接告訴對方「你被詐騙」，可能引起抗拒。團隊實驗發現，提供潛在詐騙被害人與其處境相似的真實案例，有助於讓用戶重新思考眼前的情境，自行察覺異常。

黃耀文也分享，XREX 交易所曾遇到用戶疑似遭詐騙、帳號被利用，卻不相信平台提醒的情況。團隊因而暫停其帳號，並嘗試以不同方式協助當事人從「詐騙劇本」中察覺風險。

當詐騙集團跨平台運作，形成分工明確的「壞人聯盟」，銀行、電信、電子支付業者及VASP，也需要建立共同防禦的「好人聯盟」。林鉦育期待，VASP業者能持續參與跨業合作，推動符合金融發展需求的服務，共同守護金流安全。

玉山金融實驗室所發現的15天時間差，讓合作的價值更加具體，一家機構的警訊，可能成為另一家機構提早介入的關鍵。奠基於此，希望未來能讓分散的線索成為共同預警的依據，在後續可疑交易或財務損失發生前，多爭取一次攔阻機會，多守護一位潛在受害人。

詐騙 玉山金 詐騙集團

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