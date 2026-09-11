迎iPhone換機潮！聯邦銀行推購機攻略 最高回饋1,700元

下半年各大科技品牌重頭戲登場，消費市場再掀一波旗艦新機換機熱潮！為貼近消費者需求並減輕購機負擔，聯邦銀行推出一系列信用卡購機優惠專案。自今年9月1日起，凡持聯邦銀行信用卡於Apple 直營店／官網、各大指定電信與經銷通路，或透過聯邦Apple Rewards Store專屬網站消費，即可享有分期0利率、刷卡金回饋、指定代碼2%折抵無上限及各類禮券加碼等多重好康，為果粉與科技迷打造最強省錢戰略。

為滿足不同消費者的購機需求，聯邦銀行推出多元Apple購機優惠，於Apple台北直營店或Apple Online Store官方網站購機，聯邦信用卡卡友一次付清並完成登錄，單筆消費滿額最高享1,700元刷卡金，活動限量回饋2,000名；選擇分期付款，單筆滿15,000元最高享9期0利率，單筆滿50,000元則可選擇12期0.88%低利優惠。

另於中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大、STUDIO A、德誼科技及Apple Rewards Store等指定通路分期購機，最高可12期0利率，完成登錄且單筆分期滿額再享最高1,600元刷卡金，每月限量5,000名，讓卡友分期購機也能同時賺回饋。

此外，聯邦Apple Rewards Store專屬網站更祭出多重加碼優惠，全館最高享12期0利率；購買iPhone、Mac、iPad或Apple Watch系列商品，輸入指定優惠代碼「UBOT」即可享2%折抵且無上限，再贈Apple抵用券共1,000元，單筆訂單滿50,000元另加贈高鐵假期折抵金共1,000元，完成手機回收再享Apple抵用券500元。

整體而言，聯邦銀行此次推出的Apple購機優惠，提供一次付清回饋、分期0利率及專屬加碼等多元選擇，滿足卡友不同的消費習慣。無論是想一次付清拿回饋、分期減輕資金壓力，或是透過專屬網站享有更多加碼優惠，都能找到適合自己的購機方案，讓消費者在升級Apple產品的同時，也能把握信用卡優惠，享受更划算、更靈活的購機體驗。