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外資提款匯出 新台幣貶破31.6元
台北股價今早雙殺！台股盤中跌逾800點，新台幣匯價以31.548開盤，小貶3.2分；隨後在15分鐘內貶破31.6元，最低匯價31.648元，貶值1角。
美國8月PPI年增5.4%、月增0.4%，推高各界升息預期，同時，美國 10年期公債殖利率向上逼近5%關卡，加深市場避險情緒，美股四大指數全數收黑。台股也受到避險情緒影響，開盤重挫逾800點。
匯銀人士指出，近期國際油價、日圓波動加劇，且下星期超級央行週將登場，以致大盤量縮觀望，有鑑於指數成交量、日KD指標呈現雙背離，在疑慮化解之前，短線震盪拉回風險高。在此前提下，新台幣匯價恐受牽動，今早外資提款匯出，使新台幣貶破31.6元。
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