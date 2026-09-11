外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

2026-09-11 11:59