快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣兌美元匯率。聯合報系資料照片
新台幣兌美元匯率。聯合報系資料照片

台北股價今早雙殺！台股盤中跌逾800點，新台幣匯價以31.548開盤，小貶3.2分；隨後在15分鐘內貶破31.6元，最低匯價31.648元，貶值1角。

美國8月PPI年增5.4%、月增0.4%，推高各界升息預期，同時，美國 10年期公債殖利率向上逼近5%關卡，加深市場避險情緒，美股四大指數全數收黑。台股也受到避險情緒影響，開盤重挫逾800點。

匯銀人士指出，近期國際油價、日圓波動加劇，且下星期超級央行週將登場，以致大盤量縮觀望，有鑑於指數成交量、日KD指標呈現雙背離，在疑慮化解之前，短線震盪拉回風險高。在此前提下，新台幣匯價恐受牽動，今早外資提款匯出，使新台幣貶破31.6元。

台幣 新台幣 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

非美貨幣續升 新台幣匯價31.5元附近震盪

美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2.6% 受美債殖利率猛升油價飆6%拖累

台股價跌量縮 外資落跑

美通膨疑慮再起！五大權值股開低 台股跌破10日線、一度重挫逾800點

相關新聞

玉山金融無塵室攜手XREX交易所 補上防詐斷點

銀行知道客戶是誰、帳戶如何往來，卻未必能掌握資金進入區塊鏈後的完整流向；而鏈上交易雖可追蹤，單憑錢包地址卻未必能辨識背後的身分。打擊金融犯罪無法單打獨鬥，因此銀行需要交易所的鏈上分析；交易所也需要銀行與電信資訊，補足判斷依據，玉山金融無塵室與XREX交易所為此合作，補足詐騙斷點。

迎iPhone換機潮！聯邦銀行推購機攻略 最高回饋1,700元

下半年各大科技品牌重頭戲登場，消費市場再掀一波旗艦新機換機熱潮！為貼近消費者需求並減輕購機負擔，聯邦銀行推出一系列信用卡購機優惠專案。自今年9月1日起，凡持聯邦銀行信用卡於Apple 直營店／官網、各大指定電信與經銷通路，或透過聯邦Apple Rewards Store專屬網站消費，即可享有分期0利率、刷卡金回饋、指定代碼2%折抵無上限及各類禮券加碼等多重好康，為果粉與科技迷打造最強省錢戰略。

外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

台北股價今早雙殺！台股盤中跌逾800點，新台幣匯價以31.548開盤，小貶3.2分；隨後在15分鐘內貶破31.6元，最低匯價31.648元，貶值1角。

美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

新台幣開盤貶3.2分　為31.58元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.58元開盤，貶3.2分。

國銀新增放款 單月衝破兆元

國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會昨（10）日公布統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。