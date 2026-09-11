快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本
美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

永豐金證券為國內首家向金管會申請「定期定額投資全球ETF」創新服務券商，2021年推出以來，引領同業相繼推出定期定額複委託申購美股服務，為國內倡議「存股」先驅。

客戶可在永豐金證券大戶投APP首頁的「定期定額」專區，完成定期定額/定股或單筆申購美股。首批加入「豐存美股」用戶至今年八月，光是長期持有最熱門VT、QQQ、VT，近五年平均報酬率即達八成五！激勵永豐金證券用戶「存美股」月均金額超過「存台股」，幅度甚至高達六成，反映比起存台股，國人越來越愛存美股。

永豐金證券本次新服務訴求「二大升級」。首先，緊跟最新趨勢，除原本就有的核電、稀土標的外，第2季至8月為止，又新增量子運算、智慧電網與太空探索產業，總計可投資標的高達209檔，創歷史新高。其次，9月推出「雙幣交割自由切換」，助存美股族可依自身聰明判斷、一鍵從台幣切換為美金扣款，在理想匯率區間分批換美元，再以直接扣美元方式投資美股，分散匯率波動風險。

永豐金證券指出，精明的投資人會觀察到，今年以新台幣扣款投資美股，短期無法有效分散匯率波動風險。以永豐銀行牌告匯率試算，9月2日結匯1萬美元，相較今年1月2日多出新台幣約3,600多元的匯率成本，等同多出2張東京迪士尼樂園門票。

為幫助新手輕鬆加入存美股行列，永豐銀行與永豐金證券「DAWHO×大戶投」攜手推出限時開戶活動，一次開通銀行台外幣帳戶、與證券帳戶。

匯率 永豐金 美元匯率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

定期定額投資 ETF霸榜！0056、009816等績效勝出

元大期貨美股選擇權跨平台行動下單更便利

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

30歲投資人85%資產都買0050！想分散美股再存QQQM、VOO 遭勸：不用買這麼多

相關新聞

外資提款匯出 新台幣貶破31.6元

台北股價今早雙殺！台股盤中跌逾800點，新台幣匯價以31.548開盤，小貶3.2分；隨後在15分鐘內貶破31.6元，最低匯價31.648元，貶值1角。

美元匯率有感！永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

新台幣開盤貶3.2分　為31.58元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.58元開盤，貶3.2分。

國銀新增放款 單月衝破兆元

國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會昨（10）日公布統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。

銀行吸金 金管會：資金未短缺

AI、股市熱把銀行放款推上歷史高峰，也燒出銀行「資金荒」疑慮。金管會昨（10）日表示，7月底國銀LCR（流動性覆蓋率）仍達115.52%，整體無明顯資金短缺；不過也坦言，部分銀行已調整存放款定價，甚至祭出優惠存款搶資金。

台企銀供應商大會 領航永續

為發揮金融影響力，積極協助企業推動低碳轉型及永續經營，由財政部指導、台企銀主辦「第六屆公股金融事業聯合供應商大會」，昨（10）日於台北喜來登大飯店舉行，以「轉型金融再升級 淨零永續創新局」為主題，邀集產官界重要嘉賓，包括財政部部長莊翠雲、金管會銀行局副局長張嘉魁、九家公股金融機構首長，及逾70家重要供應商及授信戶代表共同參與本年度的供應商大會，透過專題演講，攜手掌握低碳轉型新契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。