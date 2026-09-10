27年熱血不間斷 國壽串聯全台34場捐血、志工齊心擴大社會影響力

國泰人壽「熱血」守護社會需求，每年9月適逢開學與季節交替，為台灣傳統捐血淡季，面對持續滿載的醫療用血需求，國泰人壽已連續27年不間斷推動捐血公益，今（2026）年9月適逢國泰人壽創業紀念月，即日起至12日舉辦「國泰同心，熱血同行」捐血活動，串聯全台34個捐血場次，預期募集超過7千袋；除了號召各界挽袖捐血，國泰人壽號召員工熱血投入志工行列，2025年企業志工行動共累積8895人次參與，讓「熱血」雙管齊下發揮社會影響力，實踐國泰金控「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神。

今（10）日國泰人壽總公司仁愛大樓的捐血場次，國泰金控董事長蔡宏圖也現身支持，向挽袖響應的員工、民眾及第一線醫護人員表達感謝，以行動力挺延續27年的捐血公益。國泰人壽總經理林昭廷表示，對於壽險業來說，守護從來不是一次性承諾，而是長期陪伴，回饋社會是企業長期經營不可或缺的一部分，國泰人壽對社會的守護，如同每一張保單承載數十年的長期契約，多年來不間斷地號召跨世代共同參與挽袖捐血與志工行動，以穩定血源、守護多元弱勢，凝聚員工、保戶與社會大眾，讓一袋袋熱血與志工行動，匯聚成安定社會的力量。

據台灣血液基金會統計，114年血液供應量為269逾萬單位。隨著少子化與高齡化帶來的人口結構改變，衛生福利部於2025年修正「捐血者健康標準」，將捐血年齡下限由17歲調降至16歲，並同步放寬高齡者捐血規範，反映出穩定國內血源、擴大跨世代參與，已成為當前重要的社會課題。

國泰人壽自2000年起舉辦「國泰夏日捐血活動」，每年平均多達500場，至今已累計募集超過78萬袋熱血，總捐血量突破1億9500萬cc，並連續23年榮獲衛生福利部「捐血成績優異單位」表揚，一次又一次的挽袖，逐步累積為社會影響力。台北捐血中心主任林敏昌表示，國泰人壽一直是捐血中心的重要合作夥伴，每一袋熱血都代表一份生命希望，特別是在血液募集較為吃緊的時期，國泰人壽持續號召全台參與，對穩定醫療用血供應具有重要意義。

國泰人壽的「熱血」除了展現在捐血之外，更延伸至持續推動的「企業志工行動」。秉持「哪裡有需要，國泰志工就在哪裡」精神，2025年國泰人壽的企業志工行動共累積8,895人次參與、累積服務時數超過5.7萬小時，包括投入反毒教育、高齡陪伴、環境永續及弱勢關懷等多元議題，而面對2025年花蓮光復鄉災後復原需求，更有超過700人次國泰志工化身「鏟子超人」，投入清淤與環境整理，並透過親訪逐戶發放慰問金，陪伴地方重建。

國泰人壽今（2026）年進一步擴大志工參與面向，培訓近80位志工完成初階鯨豚與海龜救傷照護，深化海洋保育相關知識，並培訓百位志工作為海洋公民科學家，共同解鎖海洋基因密碼。國泰人壽相信，守護不只存在於保險契約，更應延伸至社會與環境的每個角落，將持續發揮「事前預防與風險管理」的本業核心，透過長期的行動凝聚更多力量，與社會一起共創更好。