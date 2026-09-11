金管會出手 三路避免畸零股

緯穎（6669）畸零股爭議燒出制度漏洞，金管會祭三路徑解套。除將找經濟部檢討近30年前的畸零股折現舊制，也要求上市櫃公司從源頭避免配出畸零股，並研議收購、拍賣、配對或撮合等「湊股平台」機制。

金管會昨（10）日強調，緯穎目前依每股面額10元折付現金，符合現行公司法及經濟部函釋規定。即使未來制度翻修，也不會回溯適用緯穎案。

緯穎9月進行除權交易，每仟股配發1,982.79460股股票股利，其中畸零股達0.982股、已非常接近1股，加上緯穎股價突破2,300元，引發小股東不滿。

證期局主秘王秀玲表示，此案參與除權股東約8.5萬人，目前已收到100多件陳情。

第一條解方，是檢討現行折現舊制。現行做法源自經濟部1997年函釋，不足1股部分以每股面額作為現金計算標準。但隨高價股增加，加上公司法2018年已引進無票面金額股，金管會認為是否仍適用現況，將主動洽詢經濟部通盤研議。

第二，金管會要求上市櫃公司未來配發股票股利時，應審慎評估配發條件與數額，也應提早揭露資訊。

第三則是研議更便利的「湊股平台」機制。

緯穎也表示，完成湊足整股登記後，將洽持股1股至15股股東，以每股面額10元、每戶認購1股方式處理剩餘股份。