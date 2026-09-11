台企銀供應商大會 領航永續

為發揮金融影響力，積極協助企業推動低碳轉型及永續經營，由財政部指導、台企銀（2834）主辦「第六屆公股金融事業聯合供應商大會」，昨（10）日於台北喜來登大飯店舉行，以「轉型金融再升級 淨零永續創新局」為主題，邀集產官界重要嘉賓，包括財政部部長莊翠雲、金管會銀行局副局長張嘉魁、九家公股金融機構首長，及逾70家重要供應商及授信戶代表共同參與本年度的供應商大會，透過專題演講，攜手掌握低碳轉型新契機。

台企銀董事長李嘉祥致詞時表示，面對全球淨零轉型趨勢，金融業已不僅是資金提供者，更是推動企業永續轉型的重要力量。永續轉型需要金融機構、企業及供應鏈共同投入，台企銀期盼透過本次大會促進跨界交流與經驗分享，持續擴大金融支持產業轉型的正向影響力，攜手打造具韌性、競爭力的永續供應鏈。

本次會議邀請主管機關、永續領域專家及企業代表進行專題分享，從政策發展、轉型金融趨勢及企業實務等面向，解析淨零轉型下企業面臨的機會與挑戰。金管會金融市場發展及創新處專門委員張怡欣闡述我國永續金融政策推動方向及最新發展趨勢，協助企業掌握綠色及轉型金融最新政策與市場脈動，進一步思考如何將永續理念融入企業營運及供應鏈管理。

安永聯合會計師事務所會計師曾于哲以「低碳轉型與未來商機」為題，分享低碳轉型不僅是企業因應全球趨勢的必修課，更是金融業與企業共同開創未來商機的重要契機。宏匯集團總經理崔梅蘭亦以「永續不只是標章」為題，分享企業永續轉型的實務經驗，從國際標準接軌到在地實踐，以具體行動落實永續理念，展現企業引領永續轉型、共創綠色城市新典範的積極作為。

呼應本次大會主題，活動整體設計亦融入永續理念，會場布置全面採用可再生及回收利用的綠色材質，並結合數位科技，從邀請函、報到、流程手冊，到啟動儀式及交接儀式，皆以數位化方式呈現，落實減碳行動。