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台南搶當第二專區 金管會為何態度出現保留？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台南資產管理專區熱鬧招商，金管會態度卻相對保留。業界坦言，就台南目前規劃與高雄主要僅有產業別差異，特色仍不明顯；金管會也直言，台南推動成熟度尚不及當初高雄，金管會對業務開放範圍，目前都還沒確定。本報系資料照
台南資產管理專區熱鬧招商，金管會態度卻相對保留。業界坦言，就台南目前規劃與高雄主要僅有產業別差異，特色仍不明顯；金管會也直言，台南推動成熟度尚不及當初高雄，金管會對業務開放範圍，目前都還沒確定。本報系資料照

台南資產管理專區熱鬧招商，金管會態度卻相對保留。業界坦言，就台南目前規劃與高雄主要僅有產業別差異，特色仍不明顯；金管會也直言，台南推動成熟度尚不及當初高雄，金管會對業務開放範圍，目前都還沒確定。

台南市政府預計17日與金融業者簽署MOU，並提出設立據點、長期租約、在地人才聘僱等招商條件。

不過，銀行局主秘周正山表示，這屬於台南市政府主導的招商活動與商業行為，目前金管會尚未收到具體規劃，也不涉及金管會政策推動的正式介入。

換言之，金融機構即使先簽MOU，也不代表已取得金管會業務開放承諾。至於高雄資產管理專區已開放的業務，未來是否可直接移植到台南，金管會也明確表示「目前都還沒確定」。

金融圈人士指出，從台南市府現階段招商簡報來看，與高雄最大的差異主要落在產業結構，例如台南擁有半導體、科技業聚落，但若回到資產管理業務本身，目前仍看不出明顯差異化。

這也呼應金管會對台南專區的基本要求。周正山指出，地方政府支持、金融業投入意願、在地獨特商機及金融法治配套，是專區成功不可或缺的四項條件，其中更強調，各地方必須發展自身特色，不能只是複製既有模式。

周正山也坦言，台南目前推動進度尚未達到當初高雄市政府的成熟程度。

當初高雄專區由金管會先規劃示範業務與法規開放方向，再由金融機構進場；台南現階段則是地方先招商，待有具體成果及金融業實際投入資源後，金管會才會進一步檢視法規與提供政策建議。

金融圈指出，台南專區下一步關鍵，不只在能否成功找來銀行、證券、保險等業者簽約，更在於能否提出足以區隔高雄的定位與商機。

若僅有產業別不同，卻沒有新的資產管理業務模式，恐怕仍難回答市場最核心的問題：為何需要再設一個台南專區。

台南 金管會 MOU

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