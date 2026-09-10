證基會首拓義大利合作 與米蘭證交所培訓學院簽MOU

台義拓展金融人才培訓合作，證基會今天與義大利證券交易所轄下培訓學院ECS Academy簽署合作備忘錄（MOU），提升台灣資產管理產業的國際鏈結。證基會董事長張振山表示，這是證基會首度與義大利金融培訓機構簽MOU。

證券暨期貨市場發展基金會董事長張振山接受中央社電訪強調，這次證基會首開先例與義大利金融培訓機構簽MOU，對於拓展台義金融合作是個非常好的開始，未來舉辦研討會或活動，將邀請義大利金融人才來台交流，也可在此基礎上延伸更多合作計畫。

張振山表示，未來證基會將積極跟更多其他國家對口單位簽署備忘錄，「這是必然的方向」。面對全球金融環境快速變化，金融人才除須具備扎實專業能力，更須掌握國際市場脈動，培養跨境金融視野與多元實務經驗，尤其台灣正積極推動「亞洲資產管理中心」，人才培育及國際鏈結是強化資產管理產業競爭力的重要基礎。

張振山7至10日率領「2026資產管理高階主管海外研習團」訪問義大利，今天前往位在米蘭的義大利證券交易所（Borsa Italiana）參訪，了解義大利資本市場發展與投資環境，並就永續金融、公司治理等議題交流實務經驗，汲取歐洲資本市場最新發展趨勢。

義大利證交所成立於1998年，在2021年成為歐洲大型金融交易所「泛歐交易所」（Euronext）集團成員。義大利證交所旗下的ECS Academy，主要負責企業高階與專業人士培訓，經常與知名財經機構、大學合作，推出金融課程大師班。

張振山表示，歐洲金融市場發展成熟，尤其在資產管理、投資服務及跨境金融等領域，具有高度參考價值，此次與ECS Academy建立合作關係，將可為台灣與歐洲資本市場發展注入新的動能。