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國泰人壽響應揮汗有禮 健康促進平台加碼任務值
國泰人壽響應運動部「揮汗有禮」活動，結合旗下健康促進平台FitBack健康吧，推出新任務，活動自9月9日至11月30日止，為期共13週，除了運動部的50元健康好禮，FitBack用戶只要每週擇一天步行達8000步，就可再獲該週的加碼200任務值。
國泰人壽透過FitBack平台將運動、飲食、睡眠、冥想及骨鬆檢測等健康行為融入日常生活，打造健康生態圈。目前FitBack用戶數已突破200萬人，除了記錄步數，更有逾40萬名用戶透過平台記錄心率、睡眠狀況等多元健康行為。
國泰人壽透過新聞稿表示，響應運動部「揮汗有禮」活動，結合政策與FitBack任務回饋相互搭配，以簡單的步行任務降低參與門檻，陪伴更多人從日常行動養成健康習慣。
國泰人壽表示，活動期間FitBack會員除每天步行達7500步，可獲得50任務值；另針對加碼任務，每週再選一天達8000步目標，可額外再獲200任務值，每週限領一次；若一週7天皆符合每天7500步任務，再完成加碼門檻，每週最高可累積550任務值。若累積滿5000任務值，就能換50點小樹點（生活）。
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