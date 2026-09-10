金管會說沒有資金荒 為何銀行開始搶存款？

AI、股市熱把銀行放款推上歷史高峰，也燒出銀行「資金荒」疑慮。金管會表示，7月底國銀LCR（流動性覆蓋率）仍達115.52%，整體無明顯資金短缺；不過也坦言，部分銀行已調整存放款定價，甚至祭出優惠存款搶資金。

銀行局主秘周正山表示，受惠AI熱潮、產業投資及股市熱絡，企業金融與消費金融同步成長。截至7月底，國銀放款餘額達48.9兆元，年增5.2兆元，其中民營企業與個人放款各貢獻58%和38%，為主要增量來源。

隨放款快速膨脹，銀行資金運用也轉趨積極。7月底國銀存放比升至72.96%的近六年新高，市場關注，銀行是否因放款跑得太快，開始面臨資金吃緊壓力。

不過，金管會強調，目前未看到整體銀行業出現明顯資金短缺。LCR平均仍高於法定最低100%，顯示國銀短期流動性仍有一定緩衝空間。

但個別銀行資金競爭確實升溫。周正山指出，經詢問，部分銀行會依市場資金狀況調整存放款定價，也有銀行推出優惠存款方案吸收新台幣資金，或透過貨幣市場工具、同業拆借補足流動性。

銀行也會依授信5P原則，檢視市場資金成本、風險性資產胃納量及授信定價。

也就是說，目前並非全面性「沒錢可放」，而是在放款需求強勁下，部分銀行開始更積極管理資金來源與價格。

金管會表示，仍會持續關注銀行流動性與經營狀況，並尊重各銀行依自身資金結構與經營策略調整存放款政策。