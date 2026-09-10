快訊

為考上名門私校…豪砸17萬送小六生去升學營隊 專家曝菁英家長真實心態

財神爺來了！威力彩2億頭獎一注獨得 幸運兒在這裡

美股早盤／油價與通膨居高…四大指數齊跌 蘋果逆勢漲1.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會說沒有資金荒 為何銀行開始搶存款？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

AI、股市熱把銀行放款推上歷史高峰，也燒出銀行「資金荒」疑慮。金管會表示，7月底國銀LCR（流動性覆蓋率）仍達115.52%，整體無明顯資金短缺；不過也坦言，部分銀行已調整存放款定價，甚至祭出優惠存款搶資金。

銀行局主秘周正山表示，受惠AI熱潮、產業投資及股市熱絡，企業金融與消費金融同步成長。截至7月底，國銀放款餘額達48.9兆元，年增5.2兆元，其中民營企業與個人放款各貢獻58%和38%，為主要增量來源。

隨放款快速膨脹，銀行資金運用也轉趨積極。7月底國銀存放比升至72.96%的近六年新高，市場關注，銀行是否因放款跑得太快，開始面臨資金吃緊壓力。

不過，金管會強調，目前未看到整體銀行業出現明顯資金短缺。LCR平均仍高於法定最低100%，顯示國銀短期流動性仍有一定緩衝空間。

但個別銀行資金競爭確實升溫。周正山指出，經詢問，部分銀行會依市場資金狀況調整存放款定價，也有銀行推出優惠存款方案吸收新台幣資金，或透過貨幣市場工具、同業拆借補足流動性。

銀行也會依授信5P原則，檢視市場資金成本、風險性資產胃納量及授信定價。

也就是說，目前並非全面性「沒錢可放」，而是在放款需求強勁下，部分銀行開始更積極管理資金來源與價格。

金管會表示，仍會持續關注銀行流動性與經營狀況，並尊重各銀行依自身資金結構與經營策略調整存放款政策。

金管會 國銀 銀行業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

市場傳聞資金荒借款難 金管會：未見明顯短缺

國銀放款瘋了！前七月暴增4兆元已超越全年 到底誰在借錢？

金融三業6月對陸曝險降了...銀行砍陸投資 放款為何反增？

金融機構綠色投融資破5.4兆元 達標率近91%

相關新聞

國銀放款瘋了！前七月暴增4兆元已超越全年 到底誰在借錢

國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。

2,300元緯穎畸零股竟只算10元？金管會祭三解方 喊翻修30年舊制

緯穎（6669）畸零股爭議燒出制度漏洞，金管會祭三路徑解套。除將找經濟部檢討近30年前的畸零股折現舊制，也要求上市櫃公司從源頭避免配出畸零股，並研議收購、拍賣、配對或撮合等「湊股平台」機制。

台南搶當第二專區 金管會為何態度出現保留？

台南資產管理專區熱鬧招商，金管會態度卻相對保留。業界坦言，就台南目前規劃與高雄主要僅有產業別差異，特色仍不明顯；金管會也直言，台南推動成熟度尚不及當初高雄，金管會對業務開放範圍，目前都還沒確定。

金管會說沒有資金荒 為何銀行開始搶存款？

AI、股市熱把銀行放款推上歷史高峰，也燒出銀行「資金荒」疑慮。金管會表示，7月底國銀LCR（流動性覆蓋率）仍達115.52%，整體無明顯資金短缺；不過也坦言，部分銀行已調整存放款定價，甚至祭出優惠存款搶資金。

金管會：前7月信用卡簽帳金額破3.3兆 創同期新高

金管會今天表示，今年7月信用卡簽帳金額為新台幣4544億元，創史上單月第5高紀錄，不過月減42.3%、年減3成，皆為報稅...

市場傳聞資金荒借款難 金管會：未見明顯短缺

外界關注市場是否有「資金荒」，金管會今天表示，今年企業金融、消費金融皆有成長，7月底國銀平均流動性覆蓋比率（LCR）為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。