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國銀放款瘋了！前七月暴增4兆元已超越全年 到底誰在借錢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。本報系資料照
國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。本報系資料照

國銀放款新增量一舉衝破4兆元了。據金管會統計，前七月新增放款暴增4兆323億元、寫史上同期新高，短短七個月就超越2024全年史上最高增量；其中7月單月更首度衝破兆元，AI、股利發放旺季及海外融資三股力量同步點火。

7月底國銀總放款餘額達48兆8,528億元，7月單月新增1兆399億元、寫史上單月新高，光一個月就貢獻前七月新增量逾四分之一。

對照過去全年最高紀錄，2024年國銀新增放款是3兆7,409億元，今年前七月已高出約8%，等於今年才走七個月，就已提前改寫歷年全年紀錄。

若拉長一年觀察，7月底國銀放款年增率一口氣攀升到12%，已連續三個月維持雙位數成長，並改寫史上新高紀錄，顯示這波不只是單月企業資金調度，而是整體融資需求持續擴張。

銀行局主秘周正山表示，7月放款爆量有三大推力。一是AI、半導體需求強勁，帶動供應鏈備貨、購料及擴產；二是進入上市櫃公司股利發放旺季，企業融資與資金調度需求增加；三是美元升值，使海外放款換算新台幣後同步放大。

從對象別來看，7月放款幾乎由民營企業與個人包辦。民營企業單月增加7,275億元、個人增加2,673億元，同寫史上單月新高，合計占當月新增放款近96%。其中企業受AI供應鏈、聯貸及股利發放帶動，個人則以首購、新青安及周轉需求為主。

若拉長前七月觀察，民營企業放款累計增加2兆4,752億元、占整體新增量61%；個人增加1兆3,097億元、占逾32%，兩者合計包辦近94%，顯示這波放款熱潮並非單月現象，而是企業與民間資金需求持續同步升溫。

若從用途別觀察，資金更高度集中在周轉金。7月周轉金貸款暴增8,232億元，占當月新增放款近八成。

前七月累計增加3兆3,397億元，占整體增量約83%，顯示企業營運、備貨及股利發放所需的短期資金，是本波放款潮核心。

放款跑得比存款更快，也推升7月底國銀存放比至72.96%，創近六年新高。隨放款量飆升也有助提升銀行利息收入。

據金管會統計，國銀7月稅前盈餘656.3億元，累計前七月達4,241.1億元寫史上同期新高，年增20%。

三大收益來源全面成長，其中利息淨收益4,675.2億元、年增18%，仍貢獻近55%；手續費淨收益年增24.8%最快，顯示放款與金融市場雙熱，正同步推升國銀獲利。

金管會 借錢 國銀

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