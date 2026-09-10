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2,300元緯穎畸零股竟只算10元？金管會祭三解方 喊翻修30年舊制

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
緯穎（6669）畸零股爭議燒出制度漏洞，金管會祭三路徑解套。本報系資料照
緯穎（6669）畸零股爭議燒出制度漏洞，金管會祭三路徑解套。本報系資料照

緯穎（6669）畸零股爭議燒出制度漏洞，金管會祭三路徑解套。除將找經濟部檢討近30年前的畸零股折現舊制，也要求上市櫃公司從源頭避免配出畸零股，並研議收購、拍賣、配對或撮合等「湊股平台」機制。

不過，金管會強調，緯穎目前依每股面額10元折付現金，符合現行公司法及經濟部函釋規定。即使未來制度翻修，也不會回溯適用緯穎案。

緯穎9月進行除權交易，每仟股配發1,982.79460股股票股利，其中畸零股達0.982股、已非常接近1股，加上緯穎股價突破2,300元，引發小股東不滿。

證期局主秘王秀玲表示，此案參與除權股東約8.5萬人，目前已收到100多件陳情，主要集中兩大訴求，一是不滿畸零股以面額折現，與市價差距過大；二是現行湊股方式不易，希望建立更便利機制。

第一條解方，是檢討現行折現舊制。現行做法源自經濟部1997年函釋，不足1股部分以每股面額作為現金計算標準。

但隨高價股增加，加上公司法2018年已引進無票面金額股，金管會認為是否仍適用現況，將主動洽詢經濟部通盤研議。

第二條路徑則從源頭下手。金管會要求上市櫃公司未來配發股票股利時，應審慎評估配發條件與數額，盡量避免大量產生畸零股，也應提早揭露資訊，讓股東有時間因應。

第三則是研議更便利的「湊股平台」機制。目前股東雖可依經濟部函釋，將多人不足1股的部位合併成整股，但實務上多只能自行找親友湊股，操作不易。

王秀玲說，外界建議可研議收購、拍賣、配對或交易撮合平台，但仍有不少難題。包括股票尚未入帳，平台如何確認持有人確有畸零股、價格如何兼顧公平合理，以及是否可能遭有心人士炒作，都必須進一步評估。

至於緯穎此次爭議，仍將依現行規定處理。緯穎也表示，完成湊足整股登記後，將洽持股1股至15股股東，以每股面額10元、每戶認購1股方式處理剩餘股份。

緯穎 零股 金管會

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