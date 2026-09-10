金管會：前7月信用卡簽帳金額破3.3兆 創同期新高

金管會今天表示，今年7月信用卡簽帳金額為新台幣4544億元，創史上單月第5高紀錄，不過月減42.3%、年減3成，皆為報稅入帳基期較高所致，累計前7月信用卡簽帳金額為3兆3313億元，創史上同期新高，年增率14.75%。

金管會今天公布今年7月份信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。截至今年7月底止，共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5949萬張，總有效卡數約3994萬張。7月簽帳金額約4544億元，較6月減少約3343億元。

金管會銀行局主任秘書周正山今天在例行記者會表示，7月簽帳金額創史上單月第5高紀錄，但仍較今年6月下滑，主因是5月報稅金額於6月入帳，使6月簽帳金額高達7887億元；此外，若與去年7月簽帳金額6533億元相較，年減約3成，也與去年適逢美國公布對等關稅，台灣報稅季延長至6月、進而推升7月基期有關。

周正山說，今年前7月信用卡簽帳金額為3兆3313億元，創歷史同期新高，年增率14.75%。

至於各家銀行信用卡停卡狀況，國泰世華銀行7月停卡數減少47.1萬張為最多，主因台塑聯名卡停用；新光銀行停卡數6.71萬張居次，中國信託銀行6.36萬張居第3。

此外，金管會統計，電子支付帳戶總使用者人數約4151萬人，較6月增加約38萬人；7月代理收付實質交易款項金額約330.1億元，較6月增加約33.6億元。

媒體關切信用卡簽帳金額較6月減少，電子支付代理收付交易款項卻增加的原因。周正山說，7月開徵「公路養管費」，許多民眾使用電子支付，像街口支付增加8.8億元、玉山增加3.9億元、一卡通增加1.4億元。