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不用以低稅率取勝 滕雅諾：台灣資產管理中心應發揮自身產業優勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

亞洲資產管理中心是台灣政府近年積極推動的金融戰略，核心目標在於落實「留財引資」，透過金融法規鬆綁及制度優化，將龐大民間資金導向AI、半導體及公共建設等重點領域。法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示，台灣發展資產管理中心，不需要以零稅率或低稅率作為吸引海外資金的主要手段，而應以台灣自身產業優勢為核心，打造具有在地特色的財富管理服務平台。

他指出，台灣最大的競爭優勢並非租稅優惠，而是深厚的產業基礎、龐大的企業家族群，以及與實體經濟高度連結的資產。近年台灣財富快速成長，許多高資產人士的財富源自科技、製造及中小企業，因此高雄資產管理樞紐應從台灣自身條件出發，建立具台灣特色的資產管理模式。

他認為，台灣未來可朝向「法規簡明」與「服務深度」兩個方向發展。透過簡單、透明且可預期的監管制度，降低資產配置及跨境服務的制度成本，再搭配完整財富管理服務，才能有效留住台灣新創造的財富。

在客群策略上，滕雅諾表示，台灣資產管理中心不必以取代香港、新加坡為目標，更務實的做法是鎖定擁有台灣及海外資產的台灣高資產客戶，將國內既有財富留在台灣，進一步提升台灣財富管理市場的深度。

滕雅諾進一步指出，未來資產管理中心不能只提供金融商品，而應建立完整的財富管理服務鏈，包括投資組合建構、投資管理、財富顧問、財富規劃，以及家族傳承規劃。尤其財富規劃與家族傳承在台灣仍有很大的發展空間，隨著企業接班世代逐漸成熟，相關需求可望快速增加。

他強調，台灣發展亞洲資產管理中心的關鍵，不是追求成為下一個香港或新加坡，而是找到自己的比較優勢。若能以產業實力為基礎，搭配法規鬆綁、制度透明及一站式財富管理服務，高雄資產管理樞紐將有機會成為「留住台灣財富」的重要金融平台。

滕雅諾10日特別自香港來台，為法巴財管連續11年冠名贊助台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）傳承賽站台打氣。

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