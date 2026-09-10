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亞資中心台南專區招商 金管會：續與市府溝通與提供協助

中央社／ 台北10日電

台南市政府9月9日舉辦「亞洲資產管理中心台南專區說明會」，外界關注業務規劃與高雄專區的差異。金管會表示，推動專區需具備4要件才可成功，包含地方政府支持、金融業投入、市場具備獨特發展機會與金融法制配套缺一不可，目前了解台南市政府仍在招商階段，金管會將持續與台南市府溝通，並適時提供協助。

台南市政府9月9日於台北國際會議中心舉辦「亞洲資產管理中心台南專區說明會」，邀銀行、保險、證券、投信投顧等55家業者參與，由市府團隊說明台南專區政策背景、規劃定位、設置範圍、優惠措施及發展方向。

外界關注台南市政府預計9月17日與金融業者簽署MOU，台南專區定位為何、開放業務是否跟高雄專區有所差異。

金管會銀行局主秘周正山今天表示，金管會推動地方資產管理專區，樂見各縣市政府依據自身特色規劃行政誘因推動專區，需具備4要件才會成功，缺一不可，一是地方政府支持，二是金融業有意願投入資源，三是當地市場具備獨特發展機會與商機，四是金融法制配套條件。

至於台南專區開放業務是否跟高雄專區一樣，周正山指出，台南市政府提出台南市發展專區初步規劃內容，側面了解正在進行招商說明階段，金管會將持續跟台南市府溝通，並適時提供協助。政策基本邏輯是差異化，目前談業務還稍微早了一點。

台南 金管會 溝通

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