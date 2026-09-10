市場傳聞資金荒借款難 金管會：未見明顯短缺

外界關注市場是否有「資金荒」，金管會今天表示，今年企業金融、消費金融皆有成長，7月底國銀平均流動性覆蓋比率（LCR）為115.52%，高於法定最低標準100%，整體而言，業界並無明顯資金短缺情形，但部分銀行確實依市況調整存放款定價。

金管會銀行局主秘周正山表示，產業受惠AI熱潮，主計總處今年也把台灣經濟成長率預測值上修到11.05%，企業生產動能強勁，銀行存放款成長大，截至7月底放款餘額達新台幣48.9兆元，年增5.2兆元，增額其中58%來自民營企業、38%來自個人貢獻，可看出企金與消金皆有成長。

周正山表示，金管會統計顯示，國銀7月底存放比達72.96%，較去年同期增加1.52個百分點，但整體來看並沒有明顯資金短缺情形，同時，金管會也詢問銀行對市場資金看法均認為，AI熱潮帶動產業投資，加上經濟成長強勁，帶動企業籌資，股市熱絡也有影響，部分銀行確實依市況調整存放款定價。

至於銀行如何因應，周正山表示，銀行主要強化吸收存款與流動性管理，也有推出優惠存款方案吸收新台幣資金，提升流動性覆蓋比率，或者透過貨幣市場工具與同業拆借，以因應相關流動性缺口，也會依授信5P原則檢視市場資金成本、控管風險性資產胃納量與調整訂價策略。

周正山指出，總體而言，未看到顯著資金短缺情形，尊重個別銀行依照經營策略辦理存放款，也會持續關注銀行經營情況。