Counterpoint Research看好蘋果折疊機價位競爭力 有望帶動市占

蘋果（Apple）秋季發表會推出首款折疊手機 iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，研調機構Counterpoint Research指出，蘋果正式進軍折疊手機市場，讓這個產品類別成為市場焦點。值得注意的是折疊機售價控制在2,000美元以下。iPhone Duo有望進一步帶動早期採用者的換機需求，尤其是希望率先體驗蘋果全新硬體產品類別的消費者。

Counterpoint Research 副總監 Liz Lee 指出，iPhone Duo的定價僅比三星（Samsung）Galaxy Z Fold8高出100 美元，對蘋果而言是一項相當大膽的策略，即使這可能意味著犧牲部分利潤率。但價格有望刺激初期消費需求，如果供應量比預期更加有限，上市初期可能出現供不應求的情況。

Counterpoint Research 副總監 Jan Stryjak 指出，iPhone Duo將起售價壓在「1」字頭、定為 1,999 美元，是蘋果向市場釋出的重要訊號。市場原先普遍預期蘋果折疊機的售價會明顯高於其他競爭產品，現在的定價本身就是蘋果的一項優勢。他也認為，iPhone Duo支援觸控筆，相較三星多了一項差異化賣點，三星在Galaxy Z Fold7 與 Fold8 系列取消S Pen支援。

Counterpoint Research 首席分析師 Varun Mishra 認為，iPhone Duo定價比市場原先預期更加合理，和競爭對手三星價格接近，價格可能不再是消費者選擇時的主要決定因素。憑藉更寬的螢幕、全新的產品設計，以及更緊密的軟硬體整合，iPhone Duo預計將吸引高階消費族群，包括既有iPhone Pro用戶、科技早期採用者，以及一直等待蘋果推出折疊手機的新一批消費者。

不過，因折疊手機的製造複雜度較高，供應爬坡速度、上市後的等待時間是重要觀察指標。另一項值得關注的是維修成本，因折疊手機的維修費用通常較高，iPhone Duo也可能帶動更高的AppleCare及其他裝置保險服務搭售率。