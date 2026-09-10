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台灣人壽「安享穩年」助50萬公教族 顧好退休三本帳

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「安享穩年」助公教族創造穩定金流！台灣人壽行政院人事行政總處核定，獨家承作「115至117年全國公教員工年金保險方案」，為逾50萬公教族群量身打造專屬的「安享穩年」年金保險專案，協助公教族群不僅可依個人需求彈性布局退休資產，更擴及公教配偶、子女、父母皆可參與，助攻跨代從容迎接享退人生。

政府近年調整公教退休制度，除停止調降退休所得替代率外，並拍板自2027年起調增月退休金5.89%，有助提升退休生活保障。儘管現金流增加，但今年物價漲幅可能突破2%通膨警戒線，如何讓資產追上通膨速度，有更好的退休生活品質，台灣人壽為公教族群量身設計「安享穩年」年金保險專案，提供公教族群依需求選擇合適的退休保障規劃。無論是由專人協助規劃的「台灣人壽金安享利率變動型年金保險」，亦或是24小時線上自主投保的「台灣人壽金穩年利率變動型年金保險」，皆可於退休後彈性選擇一次性領回或轉換為年金分期給付，將累積資產轉化為退休後可運用的現金流。

台灣人壽提醒，退休規劃不只是存一筆退休金，更應從樂活、健康與照護三大面向，備妥個人退休「三本帳」：

一、「樂活老本」備足退休生活銀彈。個人退休夢想清單將影響退休準備，退休後須面對生活支出、物價與長壽風險等長期財務需求，因此退休規劃不能單看退休金總額，更要盤點收入缺口，及早建立穩定現金流。

二、「健康老本」健康風險要有專屬帳本。退休生活可能長達20、30年甚至更久，一場重大疾病或意外都可能消耗掉備存退休金，台灣人壽調查公教族保障需求發現，重大傷病及意外保障為前三名熱門商品，顯見晚年首要補足健康與意外風險。

三、「照護老本」活得久，也要顧得起。面對長壽風險，尤其對肩負父母、子女及自身退休責任的族群而言，更需做好長期規劃，避免退休生活因長壽風險而失去選擇。

台灣人壽表示，退休準備不只在於累積多少退休金，更重要的是退休後能否維持想要的生活。提前算好「樂活、健康、照護」三本帳，才能為自己與家人做好完整準備，從容迎接退休人生。

台灣人壽 退休 公教 退休金 行政院

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