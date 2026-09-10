星展銀啟動2027年「星展儲備幹部計畫」 預計招募逾20名青年人才

星展銀行（台灣）10日正式啟動 2027 年「星展儲備幹部計畫」（Management Associate Programme），預計招募逾 20 名青年人才，涵蓋消費金融、企業金融與營運管理等領域，培育兼具科技與人文素養的新世代金融領袖。即日起至 2026 年 11 月 8 日止開放線上報名，歡迎國內外大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗（不限學科背景與工作經歷），具備創新思維、國際視野，並勇於接受挑戰的社會新鮮人加入。

2027 年「星展儲備幹部計畫」為期 12 個月，延續「直接指定到位」（Direct-to-Role）培訓模式，讓儲備幹部從加入的第一天起，即參與實際業務及重要專案，並透過量身打造的專業課程、高階主管交流及導師指導等多元學習方式，培養金融專業、創新思考、溝通協作與領導能力。完成計畫後，表現優異者更有機會進入「高潛力人才培育計畫」，透過跨部門、跨市場歷練，快速累積實務經驗與國際視野。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，隨著數位科技與 AI加速產業變革，人才的價值也有了新的定義。科技可以提升金融服務的效率與精準度，但真正建立客戶信任的，始終是人的洞察、溝通與同理心。我們希望透過「星展儲備幹部計畫」，讓年輕人才及早培養與科技協作的能力，成為能駕馭科技、也能理解客戶需求的新世代金融領袖。

為持續強化人才競爭力，星展銀行（台灣）更善用集團資源，透過生成式 AI（Gen AI）與代理式 AI（Agentic AI）賦能全體員工，提升面對未來挑戰所需的技能。舉例來說，員工可透過 DBS-GPT 完成資料查詢、文件彙整與內容撰寫，更可建立個人化的代理式 AI 助理，處理重複性任務，並透過AI 職涯教練 iCoach 與引導式職涯平台 iGrow，為自己設定明確的成長目標。