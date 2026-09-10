合庫主辦慶豐富44億聯貸簽約 超額募集1.46倍

合作金庫商業銀行統籌主辦慶豐富實業公司（9935）44億元聯合授信案，已於10日上午舉行聯合授信簽約，本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、充實集團中期營運周轉金及長期股權投資，由合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行，土地銀行擔任共同主辦銀行，另有第一商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行、玉山商業銀行及凱基商業銀行等金融機構踴躍參貸下，超額募集1.46倍，最終以等值新台幣44億元完成募集。

慶豐富成立於民國66年3月，近年致力於開發以安全規範、安全材料及安全標示為主窗簾產品，為北美前三大安全窗簾領導供應商。慶豐富持續深化電商通路布局與快速客製化商業模式，強化品牌價值，並透過數據分析優化銷售組合與訂單結構，同時結合多元產地配置策略，以提升供應鏈彈性能力，有效提升整體營運效率與毛利結構。慶豐富憑藉台灣、中國大陸、越南與美國等多元生產基地布局，持續強化供應鏈彈性與區域製造優勢，除能有效分散生產風險，並同時適應不同地區市場的需求；此外慶豐富已設立研發中心，以發展窗簾結構、紡織材料、押出塑膠化工為主軸，持續提升產品優勢，並朝永續循環原則開發綠能減碳、環保再生的全回收窗簾產品，朝向符合國際ESG規範的目標努力，有益於提升市場上的競爭優勢，預期未來營運將可再創高峰。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，114年度聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略，提供聯貸及跨境融資等全方位金融服務方案，全力協助企業強化國際競爭力，並在當地建立穩健的金融基礎，發揮金融正向力量。