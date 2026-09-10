快訊

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

聽新聞
0:00 / 0:00

合庫主辦慶豐富44億聯貸簽約 超額募集1.46倍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫商業銀行統籌主辦慶豐富實業公司（9935）44億元聯合授信案，已於10日上午舉行聯合授信簽約，本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、充實集團中期營運周轉金及長期股權投資，由合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行，土地銀行擔任共同主辦銀行，另有第一商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行、玉山商業銀行及凱基商業銀行等金融機構踴躍參貸下，超額募集1.46倍，最終以等值新台幣44億元完成募集。

慶豐富成立於民國66年3月，近年致力於開發以安全規範、安全材料及安全標示為主窗簾產品，為北美前三大安全窗簾領導供應商。慶豐富持續深化電商通路布局與快速客製化商業模式，強化品牌價值，並透過數據分析優化銷售組合與訂單結構，同時結合多元產地配置策略，以提升供應鏈彈性能力，有效提升整體營運效率與毛利結構。慶豐富憑藉台灣、中國大陸、越南與美國等多元生產基地布局，持續強化供應鏈彈性與區域製造優勢，除能有效分散生產風險，並同時適應不同地區市場的需求；此外慶豐富已設立研發中心，以發展窗簾結構、紡織材料、押出塑膠化工為主軸，持續提升產品優勢，並朝永續循環原則開發綠能減碳、環保再生的全回收窗簾產品，朝向符合國際ESG規範的目標努力，有益於提升市場上的競爭優勢，預期未來營運將可再創高峰。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，114年度聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略，提供聯貸及跨境融資等全方位金融服務方案，全力協助企業強化國際競爭力，並在當地建立穩健的金融基礎，發揮金融正向力量。

合庫 玉山商業銀行 華南商業銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信立營收／8月衝1.48億元 年增52.2％締新猷

凱基證券獲財富管理評鑑8項大獎 專業受高度肯定

永裕營收／8月2.13億元 年、月雙增 高值化訂單占比提升

國泰世華財富管理再獲國內外大獎肯定 從財富增值到資產守護

相關新聞

Counterpoint Research看好蘋果折疊機價位競爭力 有望帶動市占

蘋果（Apple）秋季發表會推出首款折疊手機 iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，研調機構Counterpoint Research指出，蘋果正式進軍折疊手機市場，讓這個產品類別成為市場焦點。值得注意的是折疊機售價控制在2,000美元以下。iPhone Duo有望進一步帶動早期採用者的換機需求，尤其是希望率先體驗蘋果全新硬體產品類別的消費者。

新台幣貶4.3分、收31.548元 成交金額19.39億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.548元，貶4.3分，成交金額19.39億美元

響應「揮汗有禮」活動 國泰人壽 FitBack 加碼200任務值挺你動起來

為鼓勵民眾將運動融入日常生活，國泰人壽積極響應運動部「揮汗有禮」活動，結合旗下健康促進平台FitBack健康吧，推出全新任務「揮汗有禮，FitBack也挺你」，活動自9月9日至11月30日止，為期共13周。除運動部的50元「健康好禮」，FitBack用戶只要每周擇一日步行達8,000步，即可再獲該周的加碼200任務值，透過雙重鼓勵機制，提升持續運動的動力。

美元匯率有感 永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達等值新台幣3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

金融機構綠色投融資破5.4兆元 達標率近91%

為加速產業綠色轉型，台企銀（2834）10日主辦公股聯合供應商大會，以「轉型金融再升級 淨零永續創新局」為主題邀集各界掌握低碳轉型契機，財政部長莊翠雲致詞指出，淨零轉型是金融業非常重要的使命，目前公股金融事業已完成財政部訂定的ESG平台方案的短期和中期規劃措施；金管會統計，截至今年6月底，金融機構的綠色投融資成果已突破5.4兆元，目標是2030年綠色投融資能突破6兆元。

「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。