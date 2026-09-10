股匯齊跌…新台幣收31.548元終止連4升

為鼓勵民眾將運動融入日常生活，國泰人壽積極響應運動部「揮汗有禮」活動，結合旗下健康促進平台FitBack健康吧，推出全新任務「揮汗有禮，FitBack也挺你」，活動自9月9日至11月30日止，為期共13周。除運動部的50元「健康好禮」，FitBack用戶只要每周擇一日步行達8,000步，即可再獲該周的加碼200任務值，透過雙重鼓勵機制，提升持續運動的動力。

2026-09-10 16:58