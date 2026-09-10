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股匯齊跌…新台幣收31.548元終止連4升

中央社／ 台北10日電
中東緊張局勢再次升溫，國際油價與美國公債殖利率同步走高，市場態度轉趨保守，台灣股匯市今天雙雙走跌，新台幣早盤升貶互見，午後貶幅擴大，最低觸及31.581元，收盤收在31.548元，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額26.095億美元。聯合報系資料照
中東緊張局勢再次升溫，國際油價與美國公債殖利率同步走高，市場態度轉趨保守，台灣股匯市今天雙雙走跌，新台幣早盤升貶互見，午後貶幅擴大，最低觸及31.581元，收盤收在31.548元，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額26.095億美元。聯合報系資料照

中東緊張局勢再次升溫，國際油價與美國公債殖利率同步走高，市場態度轉趨保守，台灣股匯市今天雙雙走跌，新台幣早盤升貶互見，午後貶幅擴大，最低觸及31.581元，收盤收在31.548元，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額26.095億美元。

美國與伊朗在中東衝突再起，引發物價上漲及升息疑慮，國際油價飆破每桶100美元，美國公債殖利率上升，投資人靜待本週將公布的重要通膨數據，市場觀望氛圍濃厚，美股3大指數收跌。

台股今天走弱，盤中加權指數一度下挫逾600點，終場下跌242.87點，收在46940.49點，失守47000點關卡。三大法人合計賣超台股503.11億元，其中外資提款383.34億元，中斷連4買。

新台幣兌美元今天以31.53元開盤後走勢震盪，早盤突破31.5元大關，最高升抵31.49元，午後匯價一路走貶，盤中最低31.581元，尾盤貶幅略為收斂，終場以小貶作收。

外匯交易員表示，外資上午在匯市雙向操作，午後匯出力道加大，尾盤央行進場調節，抑制貶幅。近期新台幣持續在31.5元盤整，主要是出口商拋匯與進口商買匯，兩股力道互相拉鋸。

外匯交易員指出，美國今晚將公布8月生產者物價指數（PPI），明晚將公布消費者物價指數（CPI），若通膨數據高於預期，恐推升市場對美國聯準會（Fed）升息的預期；目前市場對於聯準會9月貨幣政策動向看法分歧，預計下週主要央行貨幣決策陸續出爐後，市場才會比較有方向。

央行統計，美元指數今天升0.06%，主要亞幣多承壓，韓元重挫0.42%、日圓下跌0.19%、新台幣貶0.14%，新加坡幣小跌0.02%，僅人民幣升0.03%。

股匯 台幣 新台幣 外匯市場 中東

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