金融研訓院前進倫敦 推廣台灣亞洲資產管理中心

台灣金融研訓院9日於英國倫敦金融城舉辦台灣金融國際推廣論壇，研訓院院長高一誠表示，台灣正透過金融市場開放、亞洲資產管理中心政策、永續金融及人才培育，持續強化金融市場與全球的連結。

台灣金融研訓院今天發布新聞稿表示，9日攜手金融監督管理委員會、台灣證券交易所及英國智庫Z/Yen集團，舉辦「台灣金融國際推廣論壇——倫敦場」，聚焦台灣金融市場最新發展、亞洲資產管理中心政策藍圖、資本市場韌性與創新，以及永續金融與跨境投資機會，向國際市場展現台灣金融市場的發展動能與資產管理潛力。

研訓院表示，台灣具備深厚的產業與經濟基礎、具韌性的資本市場，以及全球領先的半導體與科技產業優勢。隨著AI產業持續成長及亞洲資產管理中心政策推進，台灣正由全球科技產業重鎮，進一步發展為連結亞洲與全球資本的重要金融節點。

研訓院說明，在論壇中，金管會副主委莊琇媛從政策面介紹台灣金融市場的發展、創新、與政策目標；證交所進一步分享台灣發展亞洲資產管理中心的現況，聚焦資本市場韌性與成長潛力；金融研訓院則從永續金融與ESG投資切入，分享台灣金融市場永續轉型及鏈結國際資本的發展方向。

研訓院表示，與會國際專家並就台灣資產管理市場的機會與挑戰提出觀察，透過圓桌座談探討如何吸引國際資本、強化市場競爭力，並在亞洲資產管理版圖中建立更具國際辨識度的市場定位。

高一誠表示，此次赴倫敦舉辦論壇，不僅展現台灣金融市場的發展潛力，也進一步拓展與英國及全球金融業者的合作網絡。未來將持續攜手政府、國內外金融機構及國際夥伴，深化跨境交流與合作，協助台灣金融產業拓展全球布局，進一步發揮台灣在亞洲資產管理市場的戰略優勢。