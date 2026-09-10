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響應「揮汗有禮」活動 國泰人壽 FitBack 加碼200任務值挺你動起來

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽FitBack健康吧推出全新任務「揮汗有禮，FitBack也挺你」，提升民眾持續運動的動力。國泰人壽／提供
國泰人壽FitBack健康吧推出全新任務「揮汗有禮，FitBack也挺你」，提升民眾持續運動的動力。國泰人壽／提供

為鼓勵民眾將運動融入日常生活，國泰人壽積極響應運動部「揮汗有禮」活動，結合旗下健康促進平台FitBack健康吧，推出全新任務「揮汗有禮，FitBack也挺你」，活動自9月9日至11月30日止，為期共13周。除運動部的50元「健康好禮」，FitBack用戶只要每周擇一日步行達8,000步，即可再獲該周的加碼200任務值，透過雙重鼓勵機制，提升持續運動的動力。

本次活動期間，FitBack會員除每日步行達7,500步，可獲得50任務值；另針對加碼任務，每周再選一天達8,000步目標，可額外再獲200任務值，每周限領一次；若一周7天皆符合每日7,500步任務，再完成前述的加碼門檻，每周最高可累積550任務值。只要累積滿5,000任務值，就能兌換50點小樹點（生活）。透過每周持續累積的任務設計，鼓勵用戶將規律走路融入日常生活，逐步建立可長期維持的健康習慣。

國泰人壽表示，健康促進的關鍵不只在於鼓勵民眾開始行動，更重要的是如何長久維持健康行為。此次串聯「運動幣」活動，除結合政策與FitBack任務回饋相互搭配，以簡單、容易實踐的步行任務降低參與門檻，陪伴更多人從日常小行動養成健康習慣。

目前FitBack用戶數已突破200萬人，除記錄步數，更有逾40萬名用戶透過平台記錄如心率、睡眠狀況等多元健康行為。從每天走路開始，用戶只要完成各項健康任務並累積任務值，即可依相關活動及適用條件，享有保費折減、兌換小樹點等多元回饋，好好過生活不僅能賺回健康，也能賺到實質回饋，更轉化為持續實踐健康生活的正向動力。

國泰人壽為深化「讓健康有力於你」長期經營健康的承諾，持續透過FitBack平台將運動、飲食、睡眠、冥想及骨鬆檢測等健康行為融入日常生活，打造健康生態圈，讓用戶更認識自己的身體狀況，並透過平台服務維持健康。未來，國泰人壽也將持續串聯政府政策與多元健康夥伴，拓展健康服務的生活場景，運用數位工具、任務設計與回饋機制，陪伴民眾從每一天容易實踐的小行動開始，逐步累積屬於自己的健康生活。

國泰人壽 活動 運動部

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