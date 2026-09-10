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南山人壽健康有成 暖心守護破4.5萬次

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽健康守護圈「暖心關懷服務」使用次數邁向5萬大關。南山人壽／提供
南山人壽健康守護圈「暖心關懷服務」使用次數邁向5萬大關。南山人壽／提供

南山人壽推動健康守護有成。南山人壽於2020年創業界之先，推出健康守護圈，結盟健康夥伴，建構全人全生命歷程的照護生態圈，2026年累計使用次數即將突破60萬次，其中，針對婦嬰、長者、癌友的「暖心關懷服務」到7月底，累計使用次數已破4.5萬次，展現南山人壽陪伴保戶邁向百歲人生的承諾，在保戶各個重要的生命歷程中，都有南山人壽提早準備。

政府2024年啟動的「健康台灣」政策，就是希望促進國人健康、降低不健康餘命、強化心理健康支持等，要建構以人為本、全生命歷程的照護與環境，未來8年希望延長國人平均壽命到82歲，不健康餘命占平均餘命的比率從10%降到8%，深化健康促進與慢性病預防、強化國家癌症防治計畫等，守護國人的健康。

南山人壽2020年就決定從保險「事後理賠」，更積極朝向「事前健康促進」，年底推出健康守護圈，從健康、亞健康、疾病、失能各階段，結盟健康夥伴，打造全生命歷程的健康加值服務，包括由醫生與專家提供各式健康觀念、整理衛教資訊，並從運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康等建構照護服務生態圈，讓保戶輕鬆找到健康的解方，多年來，透過各種管道推動與宣導，2026年健康守護圈的累計使用次數即將突破60萬次。

2022年南山人壽健康守護圈再創新推出「暖心關懷服務」，強化對高齡長者、癌友、失智與失能者、婦嬰等的健康關懷與服務，多年下來頗受好評，截至2026年7月底，暖心關懷服務的累計使用次數正式突破4.5萬次，繼續朝5萬次大關邁進。

南山人壽的暖心關懷服務自2022年起針對罹癌保戶，提供相關服務與支持，如HOPE暖心關懷包，協助癌友更從容面對長期抗癌的人生，至今使用量已超過3.6萬次，另外如癌症第二意見諮詢、癌症照護營養包等，協助保戶更有信心與體力，對抗癌症。

為支持新手媽媽與新生兒，南山人壽暖心關懷服務，亦提供心理諮詢服務，守護媽媽的心理健康，並提供符合一定資格的媽媽與寶寶保戶祝賀禮，一定程度減少新手媽媽準備嬰幼兒用品時的手忙腳亂，這項服務亦是2026年使用次數最多的服務。

另外，面對百歲人生，台灣65歲以上長者失智盛行率7.99%，且隨年齡增加，失智機率亦大幅攀升，85歲以上盛行率逾23%，在協助保戶照護失智長者方面，暖心關懷服務亦提供失智照護專業課程，且避免長者因為孤獨與心理問題，提高失智風險，在高齡照護上亦有提供線上心理諮詢服務。配合長照2.0，暖心關懷服務也提供保戶專屬的牙醫到宅服務預約平台。

南山人壽期許成為永續健康領航者，長久陪伴保戶的百歲人生，除了人身保障與風險防護網，南山人壽的健康守護圈更是南山人壽促進保戶健康的承諾，全方位的陪伴，讓保戶的未來，有備而來。

南山人壽 健康 長者

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