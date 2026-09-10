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美元匯率有感 永豐金證券推雙幣扣款、掌握換匯成本

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金證券近三年美股存戶大增159%、月均投入美股達等值新台幣3.2萬元，9月趁勝追擊，全新推出「雙幣交割自由切換」。即日起只要完成開立永豐銀台外幣約定授扣及申請雙幣交割，在每一筆申購美股當下，永豐金證券存股用戶都能自由選擇用台幣或美元投資，搭配開通美股股利再投入，讓投資人輕鬆享受掌握匯率成本的美股複利生活。

永豐金證券為國內首家向金管會申請「定期定額投資全球ETF」創新服務券商，2021年推出以來，引領同業相繼推出定期定額複委託申購美股服務，為國內倡議「存股」先驅。客戶可在永豐金證券大戶投APP首頁的「定期定額」專區，完成定期定額/定股或單筆申購美股。首批加入「豐存美股」用戶至今年八月，光是長期持有最熱門VT、QQQ、VT，近五年平均報酬率即達八成五！激勵永豐金證券用戶「存美股」月均金額超過「存台股」，幅度甚至高達6成，反映比起存台股，國人越來越愛存美股。

永豐金證券本次新服務訴求「二大升級」。首先，緊跟最新趨勢，除原本就有的核電、稀土標的外，第2季至8月為止，又新增量子運算、智慧電網與太空探索產業，總計可投資標的高達209檔，創歷史新高。其次，9月推出「雙幣交割自由切換」，助存美股族可依自身聰明判斷、一鍵從台幣切換為美金扣款，在理想匯率區間分批換美元，再以直接扣美元方式投資美股，分散匯率波動風險。

永豐金證券指出，精明的投資人會觀察到，2026年以新台幣扣款投資美股，短期無法有效分散匯率波動風險。以永豐銀行牌告匯率試算，9/02結匯1萬美元，相較今年1/02多出新台幣約3,600多元的匯率成本，等同多出2張東京迪士尼樂園門票。

美元匯率 永豐金

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