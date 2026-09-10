金融機構綠色投融資破5.4兆元 達標率近91%

為加速產業綠色轉型，台企銀（2834）10日主辦公股聯合供應商大會，以「轉型金融再升級 淨零永續創新局」為主題邀集各界掌握低碳轉型契機，財政部長莊翠雲致詞指出，淨零轉型是金融業非常重要的使命，目前公股金融事業已完成財政部訂定的ESG平台方案的短期和中期規劃措施；金管會統計，截至今年6月底，金融機構的綠色投融資成果已突破5.4兆元，目標是2030年綠色投融資能突破6兆元。

根據金管會統計，2023年底金融機構綠色授信餘額為1兆2,037億元、永續績效連結貸款為8,948億元、永續發展債券5,319億元、保險業投資綠能電廠金額達176.6億元，整體綠色投融資達標率為44%；截至去年底，這四項分別為2兆572億元、1兆9,032億元、8,902億元、864億元，達標率為82%。

截至今年6月底，又以永續績效連結貸款成長最快速，達到2兆2,386億元，超車綠色授信餘額的2兆1,800億元，永續發展債券和保險業投資綠色電廠金額分別達到9,426億元和865億元，達標率接近91%。

莊翠雲指出，該主題呼應賴清德總統在「國家希望工程」中提出的綠色成長與2050淨零轉型政策方向，也凸顯金融業與產業攜手轉型的重要角色。淨零轉型不只是產業面臨的課題，也是金融業的重要使命。未來應持續深化轉型金融，引導綠色資金精準投入，支持企業創新、升級與減碳，透過金融力量帶動產業永續轉型，共同開創淨零發展新局。

為因應永續金融及ESG發展趨勢，財政部已於2021年9月訂定ESG平台具體執行方案，並由9大公股金融事業共同推動，目前公股金融事業均已完成短期及中期規劃措施。各公股金融事業也逐步將ESG融入公司治理及金融業務，在公司治理方面，建立董事會層級的永續發展委員會，並將永續資訊管理納入內部控制及相關機制，強化永續治理的制度韌性。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，金管會自2017年起持續推動綠色金融行動方案，鼓勵金融機構支持淨零轉型及永續金融生態圈，從企業社會責任、公司治理、綠色金融及ESG等面向推動相關政策。其中，公股金融機構在財政部督導及各公股金融機構努力下，在綠色金融放款、政策配合及永續金融評鑑等方面都有良好表現。

在氣候風險及永續資訊揭露方面，張嘉魁表示，金管會自2021年起推動TCFD，要求金融業揭露氣候相關財務資訊，並於永續報告書或公司網站揭露相關資訊。今年起也正式啟動上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則S1、S2，希望企業及金融機構將永續及氣候相關資訊納入法定財務報表。金管會在今年5月修正內控相關辦法，將永續資訊揭露及永續資訊管理納入相關規範；在年報編製事項方面，也要求銀行及金控公司自2026年起分兩階段陸續揭露IFRS永續資訊。

台企銀董事長李嘉祥則指出，面對全球淨零轉型趨勢，金融業已不僅是資金提供者，更是推動企業永續轉型的重要力量。永續轉型需要金融機構、企業及供應鏈共同投入，台企銀盼能透過此次大會促進跨界交流與經驗分享，持續擴大金融支持產業轉型的正向影響力，攜手打造具韌性、競爭力的永續供應鏈。

財政部長莊翠雲。記者黃于庭／攝影