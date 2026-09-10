高雄銀行董座徐翠梅擔任一日客服 傾聽客戶心聲

高雄銀行秉持「公平待客」的核心理念，視客如親，用心體察每位客戶的感受。為進一步落實此一企業文化，董事長徐翠梅特別擔任「一日客服」，親自傾聽客戶心聲，以實際行動展現對客戶的關心與重視。

活動當天，徐翠梅與值機人員共同接聽客戶來電，深入了解客戶與各項金融服務的實際需求。在聆聽結束後，不僅針對客服人員與客戶的互動情形提出實質建議，更與常務董事李瓊慧、總經理張榮泰及副總經理宋同強、副總經理凃泰祿共同對客服員的辛勞與努力給予肯定及勉勵。

徐翠梅表示，高銀深耕在地超過40年，始終秉持穩健經營與服務精神，客戶的需求與意見是高銀不斷進步的最佳助力。期許客服人員秉持專業、耐心與同理心，圓滿處理客戶意見，讓高銀成為客戶長久的金融夥伴。

高銀為落實友善金融服務，除設有24小時免付費客服專線，真人文字客服系統及客服信箱機制，針對高齡客戶設有強化友善關懷措施，可優先處理高齡客戶的諮詢與意見，有效提升年長者的服務體驗。另於所有分行設置無障礙服務櫃檯，並廣設容膝式及語音ATM，優化服務身心障礙客戶的措施，以加強保障各類群客戶的權益。

此外，高銀也持續精進行員防詐警覺力，積極防範及攔阻詐騙，並深入各社區及校園推動金融防詐意識，以具體行動守護客戶財產安全，善盡企業社會責任。

高銀將持續實踐公平待客與友善金融的承諾，將ESG永續發展價值內化為企業文化。讓高銀與客戶的每一次交流都充滿溫度，也成為全體客戶最安心的金融靠山。