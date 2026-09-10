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法巴財管深化在台連結 以高球精神呼應長期財管傳承

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理看好家族辦公室在台灣發展，主要因應第一代向第二代的資產與治理傳承需求。法巴協助解決跨世代溝通痛點與投資哲學差異，不僅只談資產分配。

法國巴黎銀行財富管理看好家族辦公室連續第11年冠名贊助台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）傳承賽，持續支持台灣女子高爾夫發展及新秀培育。傳承賽透過資深職業選手與新秀同場競技，促進不同世代交流與經驗傳承，也呼應法國巴黎銀行財富管理重視長期關係與世代傳承的理念。

法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「長期合作需要時間，也需要彼此的理解與信任。法國巴黎銀行財富管理支持TLPGA傳承賽超過十年，因為我們認同賽事所代表的紀律、堅持，以及經驗與價值的延續。無論是運動或財富管理，真正有價值的傳承，不只是把成果留給下一代，更重要的是讓多年累積的經驗、判斷與價值觀得以延續。」

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑表示：「傳承賽的意義不只在於競賽，更重要的是讓不同世代選手交流學習，為新秀創造累積實戰經驗與成長的機會。成長需要時間，也需要舞台。我們很榮幸能持續支持這項賽事，讓前輩的經驗得以延續，也讓新一代選手有更多展現實力、發光的機會。」

許哲崑進一步指出：「高爾夫不會只靠一支球桿打完整場比賽，每個球洞的風向、坡度與障礙都不同，有時需要距離、有時更重視精準；財富管理也是如此，不同市場環境與客戶需求，需要搭配不同工具與策略。高資產客戶重視長期關係，而高爾夫也提供自然的交流機會，讓我們能更深入了解客戶，建立長期的信任與連結。」

隨著台灣財富管理市場持續發展，高資產客戶的需求也逐步從單一投資產品，走向更完整的財富規劃，涵蓋企業股權、家族需求、資產傳承及多元配置。台灣許多高資產客戶本身就是企業主，企業經營與個人、家族財富往往緊密相連，對整合式財富管理的需求也日益提升。

法國巴黎銀行財富管理持續深化在台布局，並參與高雄資產管理專區，透過One Bank模式整合財富管理與集團資源，協助企業主及高資產客戶從個人財富、企業需求到家族長期規劃，以更全面的視角管理財富。

傳承 巴黎 高爾夫

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