快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

利率16%壓垮小建商？台中建案驚見全數解約

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖／記者游智文攝影
台中房市示意圖／記者游智文攝影

實價揭露，台中市北屯區長生巷農建地華廈案「洲際500」，全案規劃58戶，今年3~5月陸續售出7戶，一戶大多1100多萬元，單價也賣到5字頭，但7月下旬竟全數解約。

由於沒有傳出糾紛，業界認為，應是建商不玩了，主動解約。至於為何建案仍賣得動，建商卻主動解約不玩，有人認為可能是槓桿開太大，有人推測可能是財務考量。

不過，一份法判決書顯示，極可能是因為央行限制土建融成數，建商無法向銀行借到足夠金額， 必須另向融資公司以較高利率借錢，加上又有18個月內開工限制，讓建商決定斷士壯腕。

根據資料，該案基地位於北屯區與潭子區的交界地帶，距離十四期重劃區的洲際棒球場約500公尺，地點算不錯，但周邊環境較差，有不少鐵皮工廠與農地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，十四期重劃區的新案，現今要價6、7字頭，該案附近雖屬低度開發，小環境較不理想，但每坪成交48~57萬元，算是合理價格。

以該案將近60戶的規模來看，耗時2、3個月銷售7戶，銷售率約1成多，雖然無法與3、4年前秒殺案頻傳、景氣繁榮時期相提並論，但對照現今市況而言尚屬正常。

至於為何要全數解約？經查「洲際500」建商寶爵建設，曾向融資租賃公司借款上千萬，今年遭融資租賃公司向法院聲請強制執行獲准。

根據法院公開的判決書，建商借款的年利率高達16%，等於每年光利息就要償還上百萬元，對財力吃緊的中小型建商是一筆不小的負擔。

陳定中表示，近兩年央行信用管制，除了限制自然人購置多戶外，對建商的箝制也不少，從2020年重啟信用管制以來，一路調降購地貸款，現今購地貸款上限僅5成，其中還保留1成為動工款，並須切結於18個月內開工。

這對財力有限的中小型建商來說，融資銀彈緊縮，已增加開發難度，一旦開工，又得面臨持續性的工程支出，再加上景氣反轉銷況下滑，資金回收速度放緩，稍有不慎倒閉收場的風險不小。

他表示，事實上，不少中小型建商業者為補足資金，轉而向融資租賃公司借貸，但融資租賃公司的貸款利率遠高於一般銀行，年利率甚至突破10%。

陳定中指出，過去建商有資金需求，還能靠著餘屋貸款應急，但央行第七波信用管制，將餘屋貸款降到3成，壓縮了建商資金調度的彈性。

由於中小型建商購地推案的醞釀時間長，相隔3、5年才推一案的情況十分常見，且推案規模通常不太，因此手中餘屋量多半稀少，就算拿餘屋去貸款，能借到的資金也有限，也讓部分中小型建商願意承受高利率向租賃融資公司借貸，但也讓財務更加窘迫。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

台中 建商 建案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台待售新成屋突破11.2萬宅4年增逾6成 重劃區壓力升

新北市今年湧3大「百萬宅」 品牌、地段為關鍵

政策獎勵掀「陽台戰」！台中宜居建築完工增近7成 品牌建商拚差異化

台中買氣打開了？七區中古屋逆勢量增、烏日交易大增7成

相關新聞

「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。

財富管理銀行評鑑 一銀深入布局拿下四獎項

第一銀行財管服務再獲肯定，拿下《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，獲獎數居公股銀行之冠。

財富管理銀行評鑑 玉山專業服務獲十項殊榮

玉山銀行第15度榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理銀行」，並囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳AI應用獎」第一名，更一舉拿下「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」等多項大獎，玉山證券也榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及「最佳永續發展獎」，玉山總計獲得十項大獎，展現玉山優質的財富管理服務深獲顧客的高度信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。