快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

非美貨幣續升 新台幣匯價31.5元附近震盪

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價今早以31.53元開盤，小貶2.5分，盤中一度升破31.5元，但隨後又拉回。早盤美元指數仍偏弱。

布蘭特期油突破每桶100美元、美債殖利率走高，美元指數卻偏仍偏弱，匯銀人士指出，主要是受近期歐元景氣稍好，日元升息預期推動日元走強，壓抑美元指數表現。

市場普遍預期歐洲央行週四將升息，且能源價格攀升增加後續政策緊縮的可能性，帶動歐元持續在高檔區，至於英鎊，布蘭特期油突破每桶100美元，加重英國輸入型通膨升溫，促使市場預期英國央行升息升溫，亦為英鎊提供支撐。

目前市場對全球央行升息的預期，隨著油價飆破100美元而加溫。

新台幣 匯價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日圓猛烈升值哈日族換匯變貴 日美央行決策牽動後市

各國恐被迫升息？中東局勢升溫引發通膨疑慮 亞股走勢不一

布蘭特原油升破100美元 近二月首見…推升歐美公債殖利率走高

日圓甜甜價沒了？換10萬多花920元 國銀解析後市

相關新聞

「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。

財富管理銀行評鑑 一銀深入布局拿下四獎項

第一銀行財管服務再獲肯定，拿下《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，獲獎數居公股銀行之冠。

財富管理銀行評鑑 玉山專業服務獲十項殊榮

玉山銀行第15度榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理銀行」，並囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳AI應用獎」第一名，更一舉拿下「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」等多項大獎，玉山證券也榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及「最佳永續發展獎」，玉山總計獲得十項大獎，展現玉山優質的財富管理服務深獲顧客的高度信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。