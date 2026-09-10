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非美貨幣續升 新台幣匯價31.5元附近震盪
新台幣匯價今早以31.53元開盤，小貶2.5分，盤中一度升破31.5元，但隨後又拉回。早盤美元指數仍偏弱。
布蘭特期油突破每桶100美元、美債殖利率走高，美元指數卻偏仍偏弱，匯銀人士指出，主要是受近期歐元景氣稍好，日元升息預期推動日元走強，壓抑美元指數表現。
市場普遍預期歐洲央行週四將升息，且能源價格攀升增加後續政策緊縮的可能性，帶動歐元持續在高檔區，至於英鎊，布蘭特期油突破每桶100美元，加重英國輸入型通膨升溫，促使市場預期英國央行升息升溫，亦為英鎊提供支撐。
目前市場對全球央行升息的預期，隨著油價飆破100美元而加溫。
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