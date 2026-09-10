非美貨幣續升 新台幣匯價31.5元附近震盪

玉山銀行第15度榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理銀行」，並囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳AI應用獎」第一名，更一舉拿下「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」等多項大獎，玉山證券也榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及「最佳永續發展獎」，玉山總計獲得十項大獎，展現玉山優質的財富管理服務深獲顧客的高度信任。

2026-09-10 02:30