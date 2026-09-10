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非投等債 ETF 息收前十強年化配息率皆逾8% 這兩檔逾10%最靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月非投等債年化配息率前十強。資料來源：CMoney
9月非投等債年化配息率前十強。資料來源：CMoney

進入9月債券ETF除息旺季，非投等債ETF息收誘人，根據目前已公布配息的債券ETF資料顯示，9月非投等債券ETF年化配息率前十強皆達8%以上，其中，台新美國非投等債（00989B）及主動聯博全球非投（00984D）年化配息率皆突破10%最亮眼，00989B達10.53%衝第一。

台新投信表示，美國非投等債 ETF 憑藉其較短的存續期間與較高的票息收益兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健，在目前具聯準會升息雜音的市場干擾下，投資人可以鎖定此類兼顧成長與防禦的穩定收息組合。

若以配息頻率來看，00989B單次現金股利殖利率達0.88%，亦高居月配息非投等債ETF第一。00989B主要鎖定BB 級與 B 級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為強化ETF防禦力，00989B追蹤指數將單一產業的比重嚴格控制在10% 以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

00989B簡大為表示，若後市升息導致未來經濟放緩，信評CCC級違約風險較高的族群，利差走闊壓力較大，可將資金轉往更高評級如：B~B級之高息且財務相對穩健之非投資等級債，保留對基本面穩健、現金流強、負債結構健康的發行人曝險，避免過度追逐高殖利率卻高違約風險的標的。

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