財富管理銀行評鑑 玉山專業服務獲十項殊榮

玉山銀行第15度榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理銀行」，並囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳AI應用獎」第一名，更一舉拿下「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」等多項大獎，玉山證券也榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及「最佳永續發展獎」，玉山總計獲得十項大獎，展現玉山優質的財富管理服務深獲顧客的高度信任。

「心清如玉、義重如山」是玉山財富管理最重要的核心價值，玉山秉持誠信正直的經營理念、專業負責的服務精神，以差異化的團隊服務模式與嚴謹穩健的風險管理機制，致力守護顧客每一份資產。玉山以專業的理財規劃與金融服務解決方案，提供客製化的資產配置建議，結合AI應用與數位服務即時回應市場變化，協助顧客掌握理財契機。

因應亞洲資產管理中心政策推動，玉山引進具國際私銀等級的金融產品，以及跨領域的專家團隊服務，串聯兩岸三地跨境金融平台以接軌國際市場，為顧客打造家族辦公室服務，規劃財富傳承與家族治理。

同時，玉山長期深耕普惠金融，推動金融友善與公平待客，並運用AI科技有效阻攔詐騙，保障顧客資產安全，打造兼顧高資產與普惠客群的金融服務。

玉山表示，隨著「金控2.0」時代來臨，玉山金控（2884）將整合銀行、證券、投信、壽險等子公司資源，秉持「專業領先、服務卓越、顧客信任」的精神，提供具溫度的專業服務，讓顧客將有形的財富託付給玉山、更多無價的財富留給自己，成為顧客最喜愛的財富管理銀行。

此外，《The Asian Banker》（亞洲銀行家）日前公布2026年金融評選結果，玉山銀行榮獲八項大獎，獲獎領域涵蓋數位支付、生成式AI、永續金融、普惠金融、中小企業金融及財富管理等。展現玉山持續以科技創新與ESG為核心，深化顧客價值的經營成果。