財富管理銀行評鑑 一銀深入布局拿下四獎項

第一銀行財管服務再獲肯定，拿下《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，獲獎數居公股銀行之冠。

其中，e-First智能理財截至今年7月累計投資人數達8.2萬人，資產規模逼近30億元。

一銀此次囊括「最佳智能理財獎」第一名、「最佳信託創新獎」第一名，以及「最佳銀色友善獎」、「最佳財富管理形象獎」等四項大獎，反映近年在數位理財、信託及高齡金融布局成果。

其中，第一銀行以e-First智能理財作為數位財管主力，結合金融科技與專業投資研究，並導入晨星（Morningstar）資產配置模型，依客戶風險屬性及不同人生目標，提供相對應的投資組合建議。

透過定期再平衡機制，可協助投資人建立紀律投資習慣，在市場波動時降低追高殺低等情緒性決策風險。最低投資門檻僅新台幣3,000元或100美元，也降低小資族及投資新手進入門檻。

據一銀統計，截至今年7月，e-First智能理財累計投資人數已達8.2萬人，資產規模近30億元，客群涵蓋上班族、退休族及投資新手。為擴大數位理財服務範圍，一銀也進一步推出ETF投資組合服務，將基金與ETF兩大工具納入資產配置。

一銀也把財管戰線延伸至高齡與財富傳承市場。隨台灣高齡化、少子化及世代資產移轉需求升溫，一銀透過「全方位信託生態圈」，串聯醫療、長照及社福機構，強化金融服務與生活照護整合。

針對高齡客戶，一銀並推出「珍愛傳承系列商品」，透過客製化信託契約、外部專家及預定信託監察人等架構，整合資產規劃、財富傳承及安養照護三大需求，也因此拿下最佳信託創新獎第一名。

在高齡友善服務方面，一銀則從產品、服務及系統三大面向著手，除運用信託協助客戶保障財產安全、安排生活及照護金流，也持續改善實體與數位通路使用體驗，希望降低高齡客戶使用金融服務的門檻。

一銀表示，未來將持續深化數位與實體通路整合，並把財富管理服務從「累積財富」進一步延伸至資產保全、財富傳承及退休安養，強化全生命周期財管布局。