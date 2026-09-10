聽新聞
0:00 / 0:00

財富管理銀行評鑑 一銀深入布局拿下四獎項

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行勇奪財富管理評鑑四項大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理林蔚玲（右）代表受獎。一銀／提供
第一銀行勇奪財富管理評鑑四項大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理林蔚玲（右）代表受獎。一銀／提供

第一銀行財管服務再獲肯定，拿下《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，獲獎數居公股銀行之冠。

其中，e-First智能理財截至今年7月累計投資人數達8.2萬人，資產規模逼近30億元。

一銀此次囊括「最佳智能理財獎」第一名、「最佳信託創新獎」第一名，以及「最佳銀色友善獎」、「最佳財富管理形象獎」等四項大獎，反映近年在數位理財、信託及高齡金融布局成果。

其中，第一銀行以e-First智能理財作為數位財管主力，結合金融科技與專業投資研究，並導入晨星（Morningstar）資產配置模型，依客戶風險屬性及不同人生目標，提供相對應的投資組合建議。

透過定期再平衡機制，可協助投資人建立紀律投資習慣，在市場波動時降低追高殺低等情緒性決策風險。最低投資門檻僅新台幣3,000元或100美元，也降低小資族及投資新手進入門檻。

據一銀統計，截至今年7月，e-First智能理財累計投資人數已達8.2萬人，資產規模近30億元，客群涵蓋上班族、退休族及投資新手。為擴大數位理財服務範圍，一銀也進一步推出ETF投資組合服務，將基金與ETF兩大工具納入資產配置。

一銀也把財管戰線延伸至高齡與財富傳承市場。隨台灣高齡化、少子化及世代資產移轉需求升溫，一銀透過「全方位信託生態圈」，串聯醫療、長照及社福機構，強化金融服務與生活照護整合。

針對高齡客戶，一銀並推出「珍愛傳承系列商品」，透過客製化信託契約、外部專家及預定信託監察人等架構，整合資產規劃、財富傳承及安養照護三大需求，也因此拿下最佳信託創新獎第一名。

在高齡友善服務方面，一銀則從產品、服務及系統三大面向著手，除運用信託協助客戶保障財產安全、安排生活及照護金流，也持續改善實體與數位通路使用體驗，希望降低高齡客戶使用金融服務的門檻。

一銀表示，未來將持續深化數位與實體通路整合，並把財富管理服務從「累積財富」進一步延伸至資產保全、財富傳承及退休安養，強化全生命周期財管布局。

第一銀行 財富管理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凱基證券獲財富管理評鑑8項大獎 專業受高度肯定

華南銀行獲財富管理銀行暨證券評鑑 最佳銀色友善獎

國泰世華財富管理再獲國內外大獎肯定 從財富增值到資產守護

群益證榮獲最佳券商及金融打詐獎 連續12年獲獎

相關新聞

「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。

財富管理銀行評鑑 一銀深入布局拿下四獎項

第一銀行財管服務再獲肯定，拿下《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，獲獎數居公股銀行之冠。

財富管理銀行評鑑 玉山專業服務獲十項殊榮

玉山銀行第15度榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理銀行」，並囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳AI應用獎」第一名，更一舉拿下「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」等多項大獎，玉山證券也榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及「最佳永續發展獎」，玉山總計獲得十項大獎，展現玉山優質的財富管理服務深獲顧客的高度信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。