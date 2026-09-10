「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。

櫃買中心最新統計顯示，台北富邦銀行8月買超債券約90億元，登上單月買超冠軍；原本連續五個月稱霸買超榜的中華郵政，8月買超降至55億元，退居第二，顯示在殖利率走高、債券價格承壓及企業發債減量之際，市場參與者普遍採取更審慎的操作策略。

業者表示，初級市場供給減少使可交易券源不足，成交量下滑，8月買超量顯著萎縮；交易商以「最近電話比較少響」形容8月企業發債明顯降溫。

觀察8月債券買超前五大，除北富銀、中華郵政外，第三名為華南銀行，買超約45.5億元；第四名為國際票券，買超約27.5億元；第五名則為遠東銀行（2845），買超約21.3億元。相較過去市場大型機構積極進場承接，8月前五大買超金額均相對有限，反映市場在貨幣政策方向尚未明朗前，傾向保留資金彈性。

債券業者分析，8月債市偏空氣氛主要受到美國債券殖利率走高影響。近期油價上漲及通膨疑慮升溫，使市場對主要央行貨幣政策的預期反覆，債券殖利率因此面臨上行壓力。同時，企業發債成本提高，也是買超金額下降的主因，業者表示，部分公司（如電子業）今年獲利良好，降低以債券融資的必要，改以自有資金償債或延後發行，進一步壓抑整體發行量。

若從交易熱度觀察，8月債市交易總額同樣呈現集中於大型券商的格局。凱基證券連三月蟬聯「交易王」，8月買進及賣出合計達716億元，淨賣超163.7億元。