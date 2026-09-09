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金融三業6月對陸曝險降了...銀行砍陸投資 放款為何反增？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，截至6月底金融三業對陸曝險降至7,879.4億元的近三個月低點，月減44.6億元。聯合報系資料照
據金管會統計，截至6月底金融三業對陸曝險降至7,879.4億元的近三個月低點，月減44.6億元。聯合報系資料照

金管會統計，截至6月底金融三業對陸曝險降至7,879.4億元的近三個月低點，月減44.6億元；其中銀行一手砍投資94億元、一手增授信75億元，呈現「投資縮、授信撐」兩樣情。

6月底銀行對陸曝險降至7,274.5億元、月減56.1億元，成為壓低整體金融三業曝險主因。其中投資降到1,504億元的近五個月低點；授信卻升至5,164億元的近三個月高點，呈現此消彼漲。

銀行局副局長張嘉魁表示，授信增加主要來自既有企業借新還舊及正常資金調度，並非銀行大舉擴張大陸市場。長期來看，國銀對陸曝險仍處低檔，整體態度維持審慎保守。

若看上半年，銀行對陸曝險累計增加266億元，其中授信增加210億元，成為主要增量，投資則反向減少70億元。也就是說，銀行仍支應企業融資需求，但對大陸金融資產持續縮手。

拉長一年觀察更明顯。整體金融三業對陸曝險仍年減2.5%，其中銀行年減2.9%，以投資部位大減24%最顯著；銀行對陸曝險占淨值比也降至13.8%，續創歷史新低。

張嘉魁指出，近年大陸經濟成長趨緩，加上債務及房地產風險升高，使銀行對大陸授信、投資及資金拆存均採審慎保守態度。

相較銀行曝險下滑，壽險與券商6月則不減反增。壽險對陸曝險升至532億元、月增10億元、年增6.6%，保險局副局長蔡火炎表示，主要受陸股上漲及人民幣升值推升評價，實際增加部位不大。

券商、期貨及投信業對陸曝險則升至72.88億元、月增1.5億元。證期局主秘王秀玲表示，主要是券商預期大陸利率走低，因此增加債券投資。

不過，券商對陸曝險仍年減16%。王秀玲指出，大陸經濟成長偏低，加上經濟及通膨走勢不確定性升高，券商基於風險控管，整體仍減少持有大陸有價證券。

金融三業對陸曝險6月底回落至7,879億元，暫守「7字頭」。市場指出，若下半年銀行授信需求續增，加上陸股、人民幣走強帶動評價回升，金融三業對陸曝險可能在低檔獲得支撐，暫時維持七字頭水位。

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